Євро-2026 (U-17): Україна розпочала кваліфікацію з нічиєї проти Чорногорії

Сьогодні, 1 жовтня, юнацька збірна України розпочала виступ у першому раунді кваліфікації чемпіонату Європи-2026 (U-17) матчем проти команди Чорногорії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Синьо-жовті з перших хвилин захопили ініціативу, багато комбінували та створювали моменти. Суперник обрав гру другим номером, наситив захисну лінію та часто вдавався до дрібних фолів. На жаль, реалізувати ігрову перевагу та численні стандарти українцям не вдалося.

У середині першого тайму відбувся обмін гострими моментами. Спершу Сердюк пробив поруч із дальньою стійкою, але вже у відповідь чорногорці провели швидку комбінацію, яку точним ударом метрів із 17-ти у дотик завершив Кляєвич.

До перерви підопічні Олександра Ситника створили ще кілька нагод, зокрема Буравцов після подачі виконав акцентований удар головою, проте м’яч знову пролетів поряд із каркасом воріт.

Після перерви українці зберігали ігрову перевагу. На 71-й хвилині Сердюк скористався неузгодженістю дій захисника та голкіпера суперників: підхопив м’яч на лінії штрафного майданчика й точним ударом із розвороту по дузі відправив його у порожні ворота – 1:1. У час, що залишався, чудову нагоду вирвати перемогу мав Квіквінія, але його удар з центральної зони штрафного з 11 метрів відбив воротар. У підсумку – нічия 1:1.

В іншому матчі нашої групи Італія розгромила Естонію – 8:1. Наступний поєдинок підопічні Олександра Ситника проведуть 4 жовтня проти естонців. Для виходу до Ліги А другого раунду потрібно посісти перше або друге місце у квартеті.

Євро-2026 (U-17). Перший раунд кваліфікації. Група 1

Чорногорія (U-17) – Україна (U-17) – 1:1 (1:0)

Голи: Кляєвич (28) – Сердюк (71).

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».