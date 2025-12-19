Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
Київський колектив востаннє потрапляв до плейоф єврокубка п'ять сезонів тому
фото: офіційний сайт ФК «Динамо»

Кияни на позитивній ноті завершили виступ у єврокубках  

О 22:00 стартував заключний ігровий тиждень у третьому за силою клубному турнірі Європи – Лізі конференцій. Під час нього київське «Динамо» грало проти вірменського «Ноа». Про це повідомляє «Главком»

До поєдинку з вірменською командою «Динамо» підходило оновленим, адже на пост головного тренера було офіційно призначено Ігоря Костюка. Під час останніх матчів український колектив суттєво хитав шальки терезів у різні боки: він двічі програвав (минулого тижня прикро поступився «Фіорентині» та достроково вибув з боротьби за плейоф, а до цього сенсаційно невдало виступив проти «Полтави» в УПЛ), але і здобув дві перемоги на внутрішній арені (над «Кудрівкою» і «Вересом»). «Ноа» теж мав не найкращий період: хоча минулого тижня вірмени здолали «Легію» і продовжили боротися за вихід до 1/16 фіналу Ліги конференцій, в останніх семи матчах у команди була лише одна перемога. 

Початок для киян був катастрофічним. Одразу двоє гравців, Микола Михайленко та Олександр Тимчик отримали ушкодження різного ступеню. Якщо перший з них матч продовжив і показав доволі стабільний поєдинок, то ось Тимчик не зумів продовжити матч, і вже на восьмій хвилині йому на заміну вийшов Олександр Караваєв. Ініціатива ж переважно йшла з боку суперників «біло-синіх», які вже на сьомій хвилині змусили напружитися Руслана Нещерета у воротарському майданчику, але це не допомогло їм відкрити рахунок у матчі. 

Натомість першими це зробили «динамівці». Вони розіграли якісну позиційну атаку: Олександр Піхальонок перевів м'яч з центру на правий фланг до Назара Волошина. Той, у свою чергу, виконав простріл, який парирував Огнєн Чанчаревич, але Владислав Кабаєв одразу ж замкнув атаку точним прострілом у ворота, зробивши рахунок 1:0 на користь господарів. До перерви «Ноа» намагалися знайти в атаці опцію у вигляді найкращого на цей момент бомбардира Ліги конференцій Нардіна Мулахусейновича, але той не зумів зрівняти рахунок після небезпечного моменту з боку його колеги за командою. 

У другому таймі кияни вирішили довго не чекати та подвоїли перевагу вже за п'ять хвилин від його початку. Сталося це під час боротьби «на верхньому поверсі»: Владислав Дубінчак не просто прийняв м'яч на груди, а й по високій траєкторії направив його просто на Матвія Пономаренка, який головою обвів голкіпера Ноа та забив свій перший гол за «Динамо» у дорослих єврокубках. Пономаренко міг ставати автором і ще однієї результативної дії, давши можливість Олександру Караваєву розібратися з воротарем, але досвідченому півзахиснику не вдалося це зробити. 

Кінцівку матчу команди догравали без будь-яких моментів, а вісім доданих хвилин арбітром не сприяли ще одній вдалій атаці від будь-якої зі сторін. З рахунком 2:0 «Динамо» закриває для себе етап ліги Ліги конференцій перемогою, але до «євровесни», на жаль, не потрапляє. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Шостий тур

«Динамо» – «Ноа» 2:0 (1:0)

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

Нагадаємо, що «Динамо» минулого тижня на виїзді програло «Фіорентині» у матчі Ліги конференцій. Вся атакувальна ініціатива була з боку італійської команди: вони створили два небезпечні моменти, і загалом виглядали краще саме з позиції загрози влучання у ворота суперника. 

Теги: Владислав Кабаєв Ліга конференцій ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гру «Шахтар» – «Рієка» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шахтар» – «Рієка»: де дивитися вирішальний для «гірників» поєдинок Ліги конференцій
Вчора, 10:01
Суркіс заявив, що повністю довіряє Костюку
«Динамо» призначило нового головного тренера
17 грудня, 10:25
Зінченко вийшов у складі англійського клубу вперше з 23 жовтня
День мінімальних перемог: підсумок матчів Ліги Європи за 11 грудня
12 грудня, 15:45
Безпрограшна серія «гірників» продовжилася до восьми матчів
«Шахтар» здолав «Хамрун» у Лізі конференцій
12 грудня, 00:03
«Динамо» пробилося до плейоф Юнацької ліги УЄФА
Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» зіграло внічию із «Гіберніаном» у матчі-відповіді
11 грудня, 10:48
Романчук в Україні грав за «Кривбас», з якого перейшов до Румунії
Український футболіст Романчук отримав нагороду в Румунії
9 грудня, 16:47
У 1986-1988 роках Мунтян працював на Мадагаскарі
Помер легендарний гравець «Динамо» Володимир Мунтян
1 грудня, 11:09
Гру «Омонія» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
27 листопада, 13:01
Кияни продовжують перемагати у Юнацькій лізі УЄФА
«Динамо» переграло «Гіберніан» у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА
26 листопада, 17:39

Новини

«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Шахтар» зіграв з «Рієкою» внічию у заключному турі Ліги конференцій
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Президент Польщі Навроцький відмовився від співпраці з Усиком
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
Збірна України з боксу U17 посіла перше командне місце на Чемпіонаті Європи
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
Пішов з життя дворазовий олімпійський чемпіон з боротьби
У Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт
У Черкасах внаслідок обстрілу було пошкоджено легкоатлетичний об'єкт

Новини

В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua