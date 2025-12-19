«Динамо» переграло «Ноа» в заключному турі Ліги конференцій

Кияни на позитивній ноті завершили виступ у єврокубках

О 22:00 стартував заключний ігровий тиждень у третьому за силою клубному турнірі Європи – Лізі конференцій. Під час нього київське «Динамо» грало проти вірменського «Ноа». Про це повідомляє «Главком».

До поєдинку з вірменською командою «Динамо» підходило оновленим, адже на пост головного тренера було офіційно призначено Ігоря Костюка. Під час останніх матчів український колектив суттєво хитав шальки терезів у різні боки: він двічі програвав (минулого тижня прикро поступився «Фіорентині» та достроково вибув з боротьби за плейоф, а до цього сенсаційно невдало виступив проти «Полтави» в УПЛ), але і здобув дві перемоги на внутрішній арені (над «Кудрівкою» і «Вересом»). «Ноа» теж мав не найкращий період: хоча минулого тижня вірмени здолали «Легію» і продовжили боротися за вихід до 1/16 фіналу Ліги конференцій, в останніх семи матчах у команди була лише одна перемога.

Початок для киян був катастрофічним. Одразу двоє гравців, Микола Михайленко та Олександр Тимчик отримали ушкодження різного ступеню. Якщо перший з них матч продовжив і показав доволі стабільний поєдинок, то ось Тимчик не зумів продовжити матч, і вже на восьмій хвилині йому на заміну вийшов Олександр Караваєв. Ініціатива ж переважно йшла з боку суперників «біло-синіх», які вже на сьомій хвилині змусили напружитися Руслана Нещерета у воротарському майданчику, але це не допомогло їм відкрити рахунок у матчі.

Натомість першими це зробили «динамівці». Вони розіграли якісну позиційну атаку: Олександр Піхальонок перевів м'яч з центру на правий фланг до Назара Волошина. Той, у свою чергу, виконав простріл, який парирував Огнєн Чанчаревич, але Владислав Кабаєв одразу ж замкнув атаку точним прострілом у ворота, зробивши рахунок 1:0 на користь господарів. До перерви «Ноа» намагалися знайти в атаці опцію у вигляді найкращого на цей момент бомбардира Ліги конференцій Нардіна Мулахусейновича, але той не зумів зрівняти рахунок після небезпечного моменту з боку його колеги за командою.

У другому таймі кияни вирішили довго не чекати та подвоїли перевагу вже за п'ять хвилин від його початку. Сталося це під час боротьби «на верхньому поверсі»: Владислав Дубінчак не просто прийняв м'яч на груди, а й по високій траєкторії направив його просто на Матвія Пономаренка, який головою обвів голкіпера Ноа та забив свій перший гол за «Динамо» у дорослих єврокубках. Пономаренко міг ставати автором і ще однієї результативної дії, давши можливість Олександру Караваєву розібратися з воротарем, але досвідченому півзахиснику не вдалося це зробити.

Кінцівку матчу команди догравали без будь-яких моментів, а вісім доданих хвилин арбітром не сприяли ще одній вдалій атаці від будь-якої зі сторін. З рахунком 2:0 «Динамо» закриває для себе етап ліги Ліги конференцій перемогою, але до «євровесни», на жаль, не потрапляє.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Шостий тур

«Динамо» – «Ноа» 2:0 (1:0)

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

Нагадаємо, що «Динамо» минулого тижня на виїзді програло «Фіорентині» у матчі Ліги конференцій. Вся атакувальна ініціатива була з боку італійської команди: вони створили два небезпечні моменти, і загалом виглядали краще саме з позиції загрози влучання у ворота суперника.