«Динамо» переграло «Гіберніан» у першому матчі третього раунду Юнацької ліги УЄФА

Сьогодні, 26 листопада, київське «Динамо» проводило перший поєдинок третього раунду Юнацької ліги УЄФА серед команд U-19 сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На Шляху чемпіонів країн у номінально домашньому матчі динамівці в польській Стальовій Волі здолали шотландський «Гіберніан».

У першому таймі підопічні Ігоря Костюка більше володіли м'ячем та ініцативою, але небезпечних моментів більше створив «Гіберніан», який міг відкрити рахунок щонайменше двічі. Однак киян урятував їхній голкіпер В'ячеслав Суркіс, який зробив два чудові сейви.

А от після перерви, на 56-й хвилині, біло-сині свій шанс не змарнували. Владислав Захарченко отримав передачу з флангу й більярдним ударом від стійки воріт вивів динамівців уперед. До фінального свистка рахунок не змінився.

Отже, 1:0 – перемога київського «Динамо». Матч-відповідь відбудеться 10 грудня в Шотландії.

Юнацька ліга УЄФА. Третій раунд. Перший матч

«Динамо» (Україна) – «Гіберніан» (Шотландія) – 1:0 (0:0)

Гол: Захарченко (56).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу збірній України необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».