Юнацька ліга УЄФА: «Динамо» зіграло внічию із «Гіберніаном» у матчі-відповіді

Свого суперника в 1/16 фіналу «Динамо» дізнається 12 грудня

10 грудня київське «Динамо» проводило другий поєдинок третього раунду Юнацької ліги УЄФА серед команд U-19 сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

На Шляху чемпіонів країн у першому, номінально домашньому, матчі динамівці в польській Стальовій Волі здолали шотландський «Гіберніан» із рахунком 1:0.

Перший тайм матчу-відповіді завершився без голів, а на початку другої половини зустрічі команди швидко обмінялися результативними ударами. Спочатку господарі вийшли вперед завдяки точному дальньому пострілу Клілленда. Та вже за три хвилини Осипенко взяв гру на себе, обіграв кількох опонентів і влучно пробив із середньої дистанції, відновивши рівновагу.

Рахунок 1:1 протримався до фінального свистка. За підсумками двох матчів саме українська команда проходить далі, у плейоф Юнацької ліги УЄФА. Свого суперника в 1/16 фіналу «Динамо» дізнається 12 грудня під час жеребкування в Ньйоні.

Юнацька ліга УЄФА. Третій раунд. Матч-відповідь

«Гіберніан» (Шотландія) – «Динамо» (Україна) – 1:1 (0:0)

Голи: Клілленд (51) – Осипенко (54).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3