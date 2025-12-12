Головна Спорт Новини
День мінімальних перемог: підсумок матчів Ліги Європи за 11 грудня

Більшість ігор мали напругу до останніх хвилин

У четвер, 11 грудня, також відбулися матчі ще одного важливого єврокубкового турніру - Ліги Європи. Про це повідомляє «Главком»

На цьому рівні українських команд немає, але є ті, де присутні гравці національної збірної. Зокрема, форвард Артем Довбик, який грає за «Рому», та захисник Олександр Зінченко, який грає за «Ноттінгем». Обидва футболісти перебували в лазареті через травми, і тому найприємнішою подією дня стало повернення Зінченка у стартовий склад своєї команди. Він провів на полі весь матч, за який виконав здійснив удари по воротах, і допоміг Ноттінгему здобути перемогу над «Утрехтом» у напруженому до останніх хвилин матчі. А ось Довбик, на жаль, ще продовжує відновлення, тому «Вовчиці» довелося грати без нього. Утім, «Рома» надупевнено здолала «Селтік» (0:3) завдяки дублю Евана Фергюсона та вирвалася з неприємної серії у дві поразки. 

Серед дванадцяти перемог з мінімальним рахунком вдалося суттєво виділитися німецькому «Штутгарту», який не лишив жодних шансів «Маккабі Тель-Авів» (4:1) і тепер посідає дев'яту позицію загальної класифікації. Іншим таким матчем була боротьба «Динамо Загреба» і «Бетіса», де останні в перші сорок хвилин з різницею у 7 голів оформили перевагу 0:3 на табло, яку повністю хорватам відіграти так і не вдалося: вони програли 1:3. 

У турнірній таблиці нагорі жодних змін не відбулося: Ліон, Мідтьюланн і Астон Вілла розподіляють між собою перші три місця, а от на межі прохідної зони почали втрачати позиції Селтік, Базель і Гоу Ехед Іглз, з яких лише перший клуб перебуває на 24-му місці, а всі інші мають ризик не потрапити далі. 

Наступні два тури Ліги Європи відбудеться вже наступного року – 22 та 29 січня. 

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Шостий тур

«Утрехт» – «Ноттінгем» 1:2 (0:0)

Голи: ван дер Горн, 73 – Калімуендо, 52, Ігор Жесус, 88

«Селтік» – «Рома» 0:3 (0:3)

Голи: Скейлс (автогол), 6, Фергюсон, 36, 45+1

«Динамо Загреб» – «Бетіс» 1:3 (0:3)

Голи: Галешич, 89 – Домінгес (автогол), 31, Рікельме, 45, Антоні, 38

«Лудогорець» – ПАОК 3:3 (1:1)

Голи: Станич, 33, Вердон, 70, Чочев, 77 - Десподов, 39, Вольякко, 48, Міту, 90

«Мідтьюлланн» – «Генк» 1:0 (1:0)

Голи: Чо, 17

«Ніцца» – «Брага» 0:1 (0:1)

Голи: Віктор, 28

«Ференцварош» – «Рейнджерс» 2:1 (1:1)

Голи: Отвош, 45+5, Варга, 72 – Міовскі, 27

«Штурм» – «Црвена Звезда» 0:1 (0:0)

Голи: Іванич, 55

«Штутгарт» – «Маккабі Тель-Авів» 4:1 (2:0)

Голи: Ассіньйон, 24, Томас, 37, Міттельштадт, 50, Вагноман, 90+4 – Ревіво, 52

«Янг Бойз» – «Лілль» 1:0 (0:0)

Голи: Малеш, 61

«Базель» – «Астон Вілла» 1:2 (1:1)

Голи: Данилюк, 34 – Гессан, 12, Тілеманс, 53

«Бранн» – «Фенербахче» 0:4 (0:3)

Голи: Актюроглу, Таліска, 36, 44, 65

«Ліон» – «Гоу Ехед Іглс» 2:1 (2:1)

Голи: Морейра, 3, Шульц, 11 – Сміт, 6

«Панатінаїкос» – «Вікторія Пльзень» 0:0 (0:0)

«Порту» – «Мальме» 2:1 (2:0)

Голи: Саму, 30, 36 – Моура (автогол), 90+5

«Сельта» – «Болонья» 1:2 (1:0)

Голи: Сарагоса, 17 – Бернардескі, 66, 74

ФКСБ – «Феєноорд» 4:3 (1:2)

Голи: Нгезана, 11, Тома, 54, Тіам, 87, Тенасе, 90+5 – Тенгстедт, 41, Тімбер, 44, Зауер, 51

«Фрайбург» – «РБ Зальцбург» 1:0 (0:0)

Голи: Лінгарт, 50

Нагадаємо, що минулий тиждень у Лізі Європи запам'ятався аномально великою кількістю червоних карток: їх було аж п'ять у чотирьох матчах. Зокрема, прямі вилучення отримали Джон Дуран («Фенербахче»), Родріго Залазар («Брага») та Франклін Тебо («Црвена Звезда»), а перебір жовтих відбувся у Саджива Єхезкела («Маккабі Тель-Авів») і Мохаммеда Діоманде («Рейнджерс»). 

