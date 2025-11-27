Головна Спорт Новини
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Омонія» – «Динамо»: де та коли дивитися гру Ліги конференцій
Гру «Омонія» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo

Поєдинок «Омонія» – «Динамо» пройде на стадіоні «GSP» у Нікосії. Початок зустрічі о 19:45 за київським часом

Сьогодні, 27 листопада, київське «Динамо» проведе черговий поєдинок в основному етапі Ліги конференцій. Про це повідомляє «Главком».

Поєдинок «Омонія» – «Динамо» пройде на стадіоні «GSP» у Нікосії (Кіпр). Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Гру «Омонія» – «Динамо» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo.

Нагадаємо, донецький «Шахтар» і київське «Динамо» дізналися своїх суперників у Лізі конференцій.

Суперники донецького «Шахтаря»:

Суперники київського «Динамо»:

Кожна команда зіграє по шість матчів у основному раунді Ліги Конференцій – по одному проти представників усіх кошиків.

Після завершення основного етапу 8 кращих команд одразу вийдуть у 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-е, боротимуться у плей-оф за право продовжити боротьбу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга конференцій

Читайте також

У турецькій лізі часто відбуваються скандали, пов'язані з суддями
Великі проблеми: понад 500 футбольних арбітрів з Туреччини пов'язані зі ставками
27 жовтня, 23:47
Коваленко більше не хоче грати за збірну Росії з футболу
Перспективний футболіст хоче відмовитися від російського громадянства
4 листопада, 17:05
Косоварський клуб продовжує яскравий сезон у Лізі конференцій
Максимальний результат для України. Усі результати Ліги конференцій за 6 листопада
7 листопада, 02:05
Михавко замінив у збірній Батагова
У складі збірної України з футболу сталися вимушені заміни перед вирішальними поєдинками
7 листопада, 20:08
Під час вражаючого поєдинку одразу сім гравців забили не менш ніж два рази
Футбольна збірна Марокко продовжує відзначатися рекордами на міжнародній арені
11 листопада, 21:05
Марек Гамшек може потрапити на світову першість у статусі асистента головного тренера Словаччини
Підсумки матчів європейської кваліфікації чемпіонату світу за 14 листопада
15 листопада, 11:02
Гюннлейгссон: Завтра ми прокинемося сильнішими й будемо рухатися далі
«Програвати боляче». Головний тренер збірної Ісландії прокоментував поразку від України
17 листопада, 11:22
Україна перебуває на 28-му місці рейтингу ФІФА
Новий рейтинг ФІФА: яке місце посідає збірна України
19 листопада, 18:38
Рекордсмени Муньйос і Доуман уперше зіграли разом у складі англійського клубу, незважаючи лише на два роки різниці
Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
Вчора, 23:17

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Сьогодні, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
