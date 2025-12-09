Український футболіст Романчук отримав нагороду в Румунії

Романчук в Україні грав за «Кривбас», з якого перейшов до Румунії

Футболіст був визнаний одним з найкращих гравців року

Центральний захисник румунського клубу «Університатя» Олександр Романчук був нагороджений престижним званням «Захисник року» на церемонії Super Gala Fanatik 2025. Про це повідомляє «Главком».

24-річний український футболіст приєднався до команди лише влітку, проте швидко зарекомендував себе як один із найважливіших гравців. Романчук демонстрував не лише свою надійність в обороні, але й атакувальний потенціало, регулярно відзначаючись забитими м'ячами. Його останній на цей момент гол забезпечив «Університаті» перемогу 1:0 над «Рапідом» у груповому етапі Ліги конференцій, принісши команді необхідні три очки.

Отримуючи відзнаку, Романчук виступив із неймовірно емоційною промовою, не стримуючи сліз на сцені, що глибоко зворушило всіх присутніх. Український футболіст насамперед наголосив на важливості підтримки військових: «Я пишаюся тим, що перебуваю тут. Я хотів би насамперед подякувати солдатам в Україні, Армії, тим, хто щодня захищає нашу країну. Вони захищають людей, включаючи мою родину. Завдяки їм я можу грати у футбол і бути тут».

Крім того, Романчук висловив щиру вдячність всьому колективу клубу: «Хочу подякувати партнерам по команді, персоналу, керівництву. Ці люди повірили в мене та мої якості. Я відчуваю вашу підтримку і дуже її ціную. Я радий, що можу грати у футбол у Румунії і робити те, що мені подобається». На церемонії Олександра підтримувала його дружина дружина, Евеліна Романчук, яка постійно була присутня на гала-вечорі, і одразу після того, як Олександр зійшов зі сцени, розділила момент з чоловіком.

Нагадаємо, що під час минулого змагального тижня єврокубків Романчук разом з іншим українцем Павлом Ісенком долучилися до перемоги румунського клубу над німецьким «Майнцом». Наступні матчі Ліги конференцій пройдуть 11 грудня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Університатя» – «Майнц» 1:0 (0:0)

Голи: Аль-Хампаві, 67