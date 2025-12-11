«Динамо» на виїзді програло «Фіорентині» у матчі Ліги конференцій

Гранд українського футболу все ще не може знайти свою гру в цьому сезоні

О 19:45 стартував заключний ігровий тиждень у 2025 році у третьому за силою клубному турнірі Європи – Лізі конференцій. Під час першого запуску київське «Динамо» грало проти італійської «Фіорентини». Про це повідомляє «Главком».

До матчу обидві з двох команд підходили з не надто позитивними показниками: динамівці лише минулими вихідними перервали свою невдалу серію з чотирьох поразок після матчу з «Кудрівкою» (1:2), а фіалки йшли без перемог уже дев'ять зустрічей, з яких сумарно вони заробили три очки завдяки нічиїм.

Перші хвилини пройшли активніше з боку киян, які контролювали м'яч та мали напів момент від Олександра Піхальонка, який влучив м'ячем у захисника. Проте вся атакувальна ініціатива була з боку італійської команди: вони створили два небезпечні моменти, і загалом виглядали краще саме з позиції загрози влучання у ворота суперника. «Мотором» атак виступав «старий» знайомий Динамо, ексгравець «Шахтаря» Додо, який перейшов до «Фіорентини». Він спершу виконав небезпечне накидання на Джеко, а потім завдяки довгій передачі знайшов Мойзе Кіна, який головою блискуче обіграв Руслана Нещерета і відкрив рахунок.

Після цього особливо гострих моментів у першому таймі не відбувалося, за винятком надання допомоги голкіперу української команди, який продовжив грати. Не було їх і на початку другого тайму, але кияни знайшли свою атаку: Олександр Тимчик віддав гарний пас на Олександра Піхальонка, який стягнув на себе частину захисників, скинув м'яч на Миколу Михайленка. Той з поза меж штрафної на силу пробив у праву до нього «дев'ятку», зрівнявши рахунок у матчі та забивши свій перший у кар'єрі гол в єврокубках.

Надалі в «Динамо» було кілька нагод для небезпеки, але вони не завершувалися успішно. Натомість «Фіорентина» починала епізодично тиснути, і один з таких випадків став результативним: автор першого голу Кін міг сам добивати навіс головою, як зробив це під час першого голу, але в підсумку Руслан Нещерет ногами відбив удар. Проте від добивання не вдалося врятуватися: добре знайомий Україні за матчами відбору на ЧС-2026 Альберт Гудмундссон обіграв голкіпера динамівців, знову вивівши «Фіорентину» вперед.

Завершення матчу було доволі агресивним від обох команд, але не ігровому плані: по 2 гравці з обох клубів (у «Фіорентини» це були Гудмундссон і Куадіо, в «Динамо» – Тіаре та Вівчаренко) отримали «жовті» картки, що означатиме для Тіаре пропуск наступного матчу.

Рахунок на табло все ж лишився незмінним: «Динамо» поступилося «Фіорентині» (1:2) і починає стикатися з ризиком непроходу до наступного етапу, якщо не створить диво у вигляді трьох перемог поспіль.

Зараз український клуб йде на 28-му місці з трьома очками в активі, у той час як їхні суперники піднялися на проміжне сьоме місце.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. П'ятий тур

«Фіорентина» – «Динамо» 2:1 (1:0)

Голи: Кін, 18, Гудмундссон, 74 – Михайленко, 55

Нагадаємо, що минулого тижня київський клуб поступився «Омонії» у Лізі конференцій (0:2). Першу суттєву помилку «Динамо» зробило на тридцять другій хвилині, коли Денис Попов вирішив зробити підкат у штрафній зоні, що спричинило пенальті. Віллі Семедо не хотів втрачати такий шанс і переграв Руслана Нещерета, відкривши рахунок у матчі. У другому таймі ж «Динамо» знову пропустило після добивання з боку Ангелоса Неофіту, отримавши непросте завдання врятуватися за трохи більше ніж півгодини, яке не вдалося виконати.

Після цієї поразки одразу ж пішов у відставку Олександр Шовковський. За час його роботи «Динамо» провело 101 матч, включаючи 11 у статусі виконуючого обов'язки, і стало чемпіоном України минулого сезону, пройшовши усю дистанцію без поразок.