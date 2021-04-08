Виставити на аукціон: стала відома причина, чому суддя побіг за автографом до Голанда

Румунський лінійний арбітр Шоврім продасть його на аукціоні в благодійних цілях

Лінійний помічник арбітра матчу Ліги чемпіонів між «Манчестер Сіті» та Боруссією Дортмунд (2:1) Октавіан Шоврім попросив автограф у Ерлінга Голанда, щоб продати його з аукціону для благодійної організації по боротьбі з аутизмом. Про це повідомила румунська газета Gazeta Sporturilor.

Суддя, нагадаємо,наздогнав норвезького форварда дортмундців в підтрибунному приміщенні і умовив його залишити підпис на жовтій та червоній картках.

Як зазначає румунське видання, протягом останніх п'яти років Шоврім збирав підписи провідних футболістів, щоб надати фінансову допомогу центру підтримки дорослих, які страждають важким аутизмом в його країні. Дві картки, підписані Холандом, зберігатимуться у володінні центру аутизму і будуть виставлені на аукціон на щорічному гала-вечорі.

47-річний Шоврім 17 років поспіль входить до списку міжнародних арбітрів ФІФА.

Раніше капітанська пов’язка Кріштіану Роналду пішла з молотка за рекордну суму.