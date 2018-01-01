«Динамо» презентувало нових гравців

В Конча-Заспі відбулася презентація нових гравців київського клубу

У середу, 21 лютого, в конференц-залі навчально-тренувальної бази ФК «Динамо» (Київ) в Конча-Заспі відбулася презентація нових гравців київського клубу, які підписали контракти цієї зими. Про це повідомляє прес-служба столичного клубу. Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич вручив футболки Беньяміну



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Фото: ФК Динамо Київ

В Конча-Заспі відбулася презентація нових гравців київського клубу

У середу, 21 лютого, в конференц-залі навчально-тренувальної бази ФК «Динамо» (Київ) в Конча-Заспі відбулася презентація нових гравців київського клубу, які підписали контракти цієї зими.

Про це повідомляє прес-служба столичного клубу.

Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич вручив футболки Беньяміну Вербичу, Карлосу Самбрано, Руслану Ротаню та Артему Шабанову, після чого кожен із новачків, а потім і головний тренер команди виступили із промовою.

Беньямін Вербич: «Я дуже щасливий, що прийшов у таку велику команду як «Динамо» (Київ) і став членом цієї великої родини. Можу сказати тільки найкраще. Багато мені допомагав Огнен Вукоєвич. Мене команда дуже добре прийняла на зборах в Іспанії, чому дуже радий. Я вже встиг дебютувати за нову команду, але мені шкода, що не забив м'яч. Але обіцяю, що в наступних іграх буду забивати».

Карлос Самбрано: «Я дуже радий, що потрапив у таку велику команду України - «Динамо» (Київ). Я дуже вдячний керівництву команди за ту довіру, яку вони мені надають. Зі свого боку я докладу максимум зусиль для того, щоб команда гідно виступила у Лізі Європи і в чемпіонаті України».

Руслан Ротань: «Мені дуже приємно повернутися у велику динамівську сім'ю. Як я і говорив спочатку, не хочу багато слів говорити. Для мене найголовніше - принести команді користь і результат, до чого ми і будемо прагнути».

Артем Шабанов: «Велике спасибі тренерському штабу і керівництву клубу за те, що запросили в таку команду. Радий, що буду за неї виступати».

Олександр Хацкевич: «Я радий, що ці футболісти перебувають у нас в команді. Кожен із них швидко влився. В першу чергу, вони повинні розуміти, в який клуб потрапили, і вони розуміють. Завдання ставляться максимальні. Кожен із них, я впевнений, принесе користь нашому клубу. Хочу ще раз їм усім сказати «Ласкаво просимо в «Динамо» (Київ)» і показати той футбол, який буде приносити радість нашим уболівальникам. І результат їхньої гри допоможе досягти нам цілей, які стоять перед командою. Ласкаво просимо, хлопці!».