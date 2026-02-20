Головна Спорт Новини
«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
«Динамо» – «Рух». Прогноз і анонс на матч 17 туру УПЛ
Восени минулого року «Динамо» розтрощило львів'ян
фото: ФК «Динамо»

Розповідаємо про один із центральних поєдинків прийдешнього туру чемпіонату України

Сьогодні, 20 лютого 2026 року, на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського київське «Динамо» прийме львівський «Рух» у рамках 17-го туру Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Рух»

Матч «Динамо» та «Руху» вже незабаром. А отже, час обрати свою лінію! У цьому протистоянні станом на 12:40 20 лютого 2026 року експерти GGBET надають перевагу киянам з коефіцієнтом 1,28. А перемогу гостей з міста Лева оцініють промовистим балом 10,44. Підсумкова нічия у першому для команд поєдинку після зимової паузи значно вірогідніша – кеф 5,79. Вмикай поєдинок і тримай свою лінію разом із GGBET – титульним партнером «біло-синіх»!

Сміливою ідеєю буде подвійний варіант – на нічию або перемогу «Руху». На такий розвиток подій виставили коефіцієнт 3,15. Трохи скромніший бал заклали на голи від обох команд (показник 2,15). Нарешті любителі гострих відчуттів можуть спробувати вгадати конкретний рахунок. Наприклад, нульова нічия збільшить потенційний виграш у майже 14 разів.

21+

Найгучніші футбольні події – на відстані одного кліку. На платформі GGBET зібрані прогнози на головні матчі, актуальні коефіцієнти та десятки варіантів ставок для фанів. Тут кожен може обрати свій сценарій гри й відкрити для себе новий досвід уболівання.

Передматчевий стан команд

«Динамо» та «Рух» по-різному провели кінцівку осінньої частини сезону. Львів'яни після поразки рівненському «Вересу» здобули чотири перемоги поспіль. Підопічні Івана Федика розібралися з «Кудрівкою», «Олександрією», житомирським «Поліссям» і «Полтавою». Як наслідок, «Рух» пішов зимувати на 10-й сходинці.

У зимове трансферне вікно «жовто-чорні» втратили сімох провідних виконавців. Оборонці Віталій Холод і Ростислав Лях, хавбеки Марко Сапуга та Едсон Фернандо, нападники Ілля Квасниця та Бабукар Фал перебралися до сусідів із «Карпат». Центрбек же Богдан Слюбик поїхав у чеський «Пардубіце». Взамін лави команди поповнив лише форвард Ігор Невес. У рамках підготовки «Рух» зіграв дев'ять контрольних поєдинків, у яких здобув чотири перемоги та п'ять разів програв.

Натомість «Динамо» перекрило серію поразок («Шахтар» із Донецька, черкаський ЛНЗ, «Колос» із Ковалівки, «Полтава») двома перемогами. Спершу команда Ігоря Костюка переграла «Кудрівку» (2:1), а потім розгромила «Верес» (3:0). Вихід із піке дозволив «біло-синім» піднятися на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ перед паузою.

«Динамо» тим часом обійшлося без підписань. На тренувальних зборах у Туреччині кияни зіграли вісім матчів. Після нічиєї, перемоги та поразки на старті «біло-сині» оформили п'ять перемог поспіль. Зокрема, столичний гранд розібрався зі співвітчизниками – рівненським «Вересом» і «Кудрівкою».

Історія очних зустрічей

Матч першого кола між «Динамо» та «Рухом» завершився розгромом у виконанні киян. «Біло-сині» відвантажили львівському колективу п'ять голів. «Жовто-чорні» спромоглися відповісти лише забитим м'ячем Бабукара Фала. Востаннє «Рух» не програв столичному гранду ще восени 2024 року (0:0).

Львів'яни ще ніколи не перемагали «Динамо». На сьогодні команди перетиналися 11 разів. Кияни до свого активу записали дев'ять перемог, а внічию звели ще два поєдинки. Найкращим бомбардиром протистояння є півзахисник «біло-синіх» Віталій Буяльський (4 голи). По два забиті м'ячі оформили оборонці «Динамо» Олександр Тимчик, Олександр Караваєв і форвард Владислав Ванат, який вже наводить жах на воротарів іспанської Ла Ліги.

Де дивитися матч «Динамо» – «Рух»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на провідних OTT-платформах і в кабельних мережах. Традиційно домашні матчі «Динамо» також у прямому ефірі транслює телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.

До слова, «Карпати» підсилилися новачком із чемпіонату Іспанії. Вінгер Чебер Алькайн доневдавна виступав за «Ейбар» у Ла Лізі 2. За його плечима також поєдинки в Ла Лізі за «Алавес».

Тим часом у прокат вийшла стрічка «Гра на перехоплення». Її головними героями стали рідні брати Михайленки – півзахисник «Динамо» Микола та командир екіпажу мобільної групи ППО Сергій. Зняв фільм знаменитий режисер Володимир Мула.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Теги: ФК «Рух» (Винники) Олександр Караваєв Олександр Тимчик Віталій Буяльський ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

