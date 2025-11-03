«Динамо» – «Шахтар»: УАФ визнала помилкою рішення не переглядати епізод з потенційним пенальті

Комітет арбітрів УАФ оприлюднив запис переговорів VAR

Комітет арбітрів УАФ визнав помилкою рішення відеоасистентів VAR у суперечливому епізоді з можливим пенальті під час гри 11-го туру УПЛ між «Динамо» та «Шахтарем». Про це повідомляє «Главком».

Інцидент стався на 60-й хвилині, коли Шола Огундана проривався до штрафного майданчика донеччан і був зупинений Юхимом Коноплею. На той момент рахунок був 2:1 на користь «Шахтаря». Однак судді не стали переглядати епізод і дозволили продовжити гру.

Після матчу Комітет арбітрів оприлюднив запис переговорів VAR, у якому головний відеоасистент Ігор Пасхал та його помічник Семен Шлончак не порадили арбітру Віталію Романову переглянути момент особисто. Згідно з висновком Комітету, дії Коноплі «підпадали під визначення фолу», адже він необережно атакував суперника, який мав можливість продовжити володіння м’ячем.

У заяві наголошується, що Романов не мав оптимального кута огляду.

Комітет дійшов висновку, що VAR повинен був рекомендувати головному арбітру перегляд моменту, оскільки дії захисника «Шахтаря» мали ознаки порушення, що карається пенальті.

У підсумку орган визнав рішення VAR помилковим і закликав відеоасистентів надалі у подібних випадках обов’язково рекомендувати перегляд епізоду головному арбітру.

Нагадаємо, «Шахтар» здобув перемогу над «Динамо» у центральному матчі 11-го туру УПЛ сезону 2025/26, вигравши з рахунком 3:1.