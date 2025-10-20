Збірна Марокко вперше виграла юнацький чемпіонат світу з футболу

Команда Марокко у вирішальному матчі здолала Аргентину

У Чилі закінчився розіграш фінальної стадії юнацького чемпіонату світу 2025 року (U-20), в якому брала участь і збірна України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Переможцем турніру вперше в історії стала команда Марокко, яка у вирішальному матчі здолала Аргентину (2:0). Бронзу виборола Колумбія, що в поєдинку за третє місце обіграла Францію (1:0).

ЧС-2025 (U-20). Фінал

Аргентина – Марокко – 0:2 (0:2)

Голи: Забірі (12, 29).

На чилійському турнірі юнацька збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка виграла свою групу, але в 1/8 фіналу поступилася чинному чемпіону Європи, Іспанії (0:1).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».