Збірна Марокко вперше виграла юнацький чемпіонат світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Збірна Марокко вперше виграла юнацький чемпіонат світу з футболу
Збірна Марокко здобула історичну перемогу
фото: ФІФА

Команда Марокко у вирішальному матчі здолала Аргентину

У Чилі закінчився розіграш фінальної стадії юнацького чемпіонату світу 2025 року (U-20), в якому брала участь і збірна України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Переможцем турніру вперше в історії стала команда Марокко, яка у вирішальному матчі здолала Аргентину (2:0). Бронзу виборола Колумбія, що в поєдинку за третє місце обіграла Францію (1:0).

ЧС-2025 (U-20). Фінал

Аргентина – Марокко – 0:2 (0:2)

Голи: Забірі (12, 29).

На чилійському турнірі юнацька збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка виграла свою групу, але в 1/8 фіналу поступилася чинному чемпіону Європи, Іспанії (0:1).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

