«Шахтар» та «Динамо» зіграли між собою другий матч за тиждень: результат поєдинку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0

«Шахтар» вийшов на перше місце УПЛ

«Шахтар» здобув перемогу над «Динамо» у центральному матчі 11-го туру УПЛ сезону 2025/26, вигравши з рахунком 3:1. Про це повідомляє «Главком».

Рахунок відкрив Егіналду вже на 3-й хвилині після подачі з кутового – 1:0. До перерви «гірники» мали повну ігрову перевагу, завдавши дев’ять ударів по воротах проти одного у «Динамо». На початку другого тайму кияни могли зрівняти рахунок — після удару Буяльського блискуче зіграв Дмитро Різник, а гол Кабаєва згодом не зарахували через офсайд.

На 54-й хвилині Невертон потужним ударом з-за меж штрафного майданчика подвоїв перевагу – 2:0. Уже через дві хвилини Буяльський скоротив відставання після передачі Караваєва – 2:1.

Та наприкінці гри «Шахтар» закріпив успіх завдяки автоголу Кабаєва (90+3).

УПЛ. 11-й тур

«Шахтар» – «Динамо» 3:1

Голи: Егіналду (3), Невертон (54), Кабаєв (90+3, авт.) – Буяльський (56).

Для «Динамо» це перша поразка в поточному сезоні та перша з травня 2024 року, що обірвала 42-матчеву безпрограшну серію. Після цього результату кияни залишаються другими з 20 очками, тоді як «Шахтар» вийшов на перше місце, маючи 24 очки.

29 жовтня київське «Динамо» здолало донецький «Шахтар» в 1/8 фіналу Кубку України.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

