Тренер «Болоньї» потрапив до лікарні з пневмонією

Артем Худолєєв

Тренер проходить лікування у лікарні загального профілю «Сант'Орсола-Мальпігі»
фото: Reuters

Фахівець пропустить два наступні матчі «Болоньї» в Лізі Європи та Серії А

Головного тренера «Болоньї» Вінченцо Італіяно було госпіталізовано з пневмонією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Як очікується, фахівець пропустить два наступні матчі «Болоньї» в Лізі Європи та Серії А.

Тренер проходить лікування у лікарні загального профілю «Сант'Орсола-Мальпігі». Стан Італіяно поступово покращується, але він не зможе керувати своєю командою у зустрічі Ліги Європи з ФКСБ, яка відбудеться 23 жовтня, та у матчі Серії А з «Фіорентиною» 26 жовтня.

Після двох зустрічей у рамках загального етапу Ліги Європи «Болонья» набрала одне очко та посідає 30-те місце у турнірній таблиці.

У Серії А клуб перебуває на п'ятому місці (13 очок).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

