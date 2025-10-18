Збірна України з ампфутболу здобула дві перемоги у Лізі націй

Свій наступний поєдинок збірна України проведе завтра, 19 жовтня проти Азербайджану

Сьогодні, 18 жовтня, збірна України з ампфутболу провела два переможні матчі в розіграші Ліги націй EAFF-2025 у дивізіоні С, який відбувається в азербайджанському Баку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Спочатку наша команда обіграла Нідерланди (2:1): суперник забив у власні ворота, а ще один м’яч на свій рахунок записав капітан синьо-жовтих Юрій Сущ.

У другій грі дня українці завдяки двом влучним ударам Дмитра Щегельського (один – з пенальті), Анатолія Медведюка та Олександра Чинчлея (з пенальті) розгромили Бельгію.

Свій наступний поєдинок збірна України проведе завтра, 19 жовтня проти господарів – команди Азербайджану.

Склад збірної України з ампфутболу

Воротарі: Станислав Капля («Дніпро» Черкаси), Юрій Дячук («Покрова» Львів), Володимир Матвієнко («Буревій» Київ).

Польові гравці: Юрій Сущ, Валентин Осовський, Ярослав Качмар, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський, Микола Олексієнко, Дмитро Куць, Анатолій Медведюк, Микола Гатала (усі – «Покрова» Львів), Михайло Соколян, Вадим Король (обидва – «Хрестоносці» Луцьк), Іван Артюх («Шахтар Сталеві» Донецьк).

Календар та результати матчів збірної України

17.10.2025

Ізраїль – Україна – 2:0

18.10.2025

Україна – Нідерланди – 2:1

Україна – Бельгія – 4:0

19.10.2025

Азербайджан – Україна 16:00

