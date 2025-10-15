Головна Спорт Новини
Роналду прокоментував своє історичне досягнення у кваліфікаціях чемпіонатів світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Роналду прокоментував своє історичне досягнення у кваліфікаціях чемпіонатів світу
За голами у кваліфікації до чемпіонатів світу Роналду з 41 забитим м'ячем обійшов гватемальця Руїса
фото: Reuters

Роналду: Я дуже пишаюся тим, що мені вдалося досягти унікальної віхи для Португалії

40-річний нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував свій рекорд, встановлений у відбірному матчі УЄФА до чемпіонату світу – 2026 року з Угорщиною (2:2). Про це інформує «Главком».

Роналду відзначився дублем, який дозволив йому встановити новий світовий рекорд щодо кількості голів у кваліфікаціях до чемпіонату світу.

«Не секрет, що представляти національну команду означає для мене дуже багато, і тому я дуже пишаюся тим, що мені вдалося досягти цієї унікальної віхи для Португалії. Дякую всім, хто допоміг мені дістатися сюди. Побачимося у листопаді, щоб завершити відбір на чемпіонат світу!», – написав Роналду в Х.

За два тури до закінчення відбірного турніру Португалія впевнено лідирує у відбірковій групі F, набравши 10 очок у чотирьох матчах, найближчий переслідувач Угорщини відстає на п'ять очок. 

За голами у кваліфікації до чемпіонатів світу Роналду з 41 забитим м'ячем обійшов гватемальця Карлоса Руїса (39 голів) і тепер є найкращим бомбардиром в історії за цим показником. Ліонель Мессі йде третім із 36 м'ячами, четвертий – іранець Алі Даєї (35), п'ятий – поляк Роберт Левандовскі (33).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Кріштіану Роналду НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу

