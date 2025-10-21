Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги

Минулий тиждень був насиченим для українських легіонерів

У Кубку Португалії «Бенфіка» Трубіна та Судакова на виїзді обіграла «Шавіш»

Під час першого після міжнародної паузи ігрового клубного вік-енду на поле виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на жовтневі матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 17 жовтня, в межах 1/32 фіналу Кубку Португалії «Бенфіка» Анатолія Трубіна (весь матч провів у запасі) та Георгія Судакова (замінений на 89-й хвилині) на виїзді обіграла «Шавіш» (2:0).

У 8-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) удома зіграв у видовищну нічию зі «Страсбуром» (3:3).

У суботу, 18 жовтня в 9-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (вийшов на заміну на 62-й хвилині) переміг на виїзді «Різеспор» (2:1).

У 8-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) на чужому стадіоні поступився «Манчестер Сіті» (0:2).

У 9-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (вийшов на заміну на 63-й хвилині) та Владислава Ваната (замінений на 68-й хвилині) програла у виїзному каталонському дербі проти «Барселони» (1:2).

У 7-му турі італійської Серії А «Рома» Артема Довбика (вийшов на заміну на 55-й хвилині) на «Стадіо Олімпіко» поступилася «Інтеру» (0:1).

У неділю, 19 жовтня в заключному матчі регулярного чемпіонату заокеанської МЛС «Остін» Олександра Сватка (вийшов на заміну на 63-й хвилині) програв на чужому стадіоні «Сан-Хосе Ертквейс» (1:2). У першому раунді плей-оф техасці зіграють із ФК «Лос-Анджелес».

У чемпіонаті Італії «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 81-й хвилині, жовта картка) удома розійшлася «сухим» миром із «Пармою».

Зрештою, у понеділок, 20 жовтня в АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (повний матч) здобув виїзну перемогу над «Вест Гемом» (2:0).

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».