Скандальні лайки Коноплі. «Шахтар» повідомив про результати розслідування

Зазначається, що Юхим Конопля перепросив за свою помилку

Пресслужба «гірників» наголосила, що клуб продовжить співпрацю з гравцем

Футбольний клуб «Шахтар» провів внутрішнє розслідування щодо скандалу з Юхимом Коноплею. Гравець визнав помилковість своїх дій та попросив вибачення за лайки під скандальними дописами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Зазначається, що клуб детально розглянув усі обставини ситуації, пов’язаної з активністю в соціальних мережах Коноплі.

«Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху «Шахтаря», які нині захищають Україну на фронті», – йдеться в повідомленні.

Клуб наголосив, що продовжує співпрацю з гравцем «у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників».

Раніше директор зі стратегічного розвитку та комунікацій донецького «Шахтаря» Юрій Свиридов повідомив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки захисника «гірників» Юхима Коноплі під відео з російським контекстом.

Конопля лайкав відео моменту зачинення дверей у вагоні з підписом: «Росія – не для слабких та повільних», відео з нарізкою дій росіянина Романа Павлюченка у складі «Тоттенгема», а також відео з Володимиром Жириновським. Пізніше футболіст прибрав свої вподобайки.