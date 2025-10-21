Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальні лайки Коноплі. «Шахтар» повідомив про результати розслідування

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Скандальні лайки Коноплі. «Шахтар» повідомив про результати розслідування
Зазначається, що Юхим Конопля перепросив за свою помилку 
фото: ФК «Шахтар»

Пресслужба «гірників» наголосила, що клуб продовжить співпрацю з гравцем

Футбольний клуб «Шахтар» провів внутрішнє розслідування щодо скандалу з Юхимом Коноплею. Гравець визнав помилковість своїх дій та попросив вибачення за лайки під скандальними дописами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

Зазначається, що клуб детально розглянув усі обставини ситуації, пов’язаної з активністю в соціальних мережах Коноплі.

«Гравець визнав помилковість своїх дій, повністю усвідомив їх неприпустимість і щиро попросив вибачення в уболівальників, команди та клубу. Юхим Конопля також долучився до придбання пікапа для представників фанатського руху «Шахтаря», які нині захищають Україну на фронті», – йдеться в повідомленні.

Клуб наголосив, що продовжує співпрацю з гравцем «у дусі відповідальності, поваги й підтримки українських захисників».

Раніше директор зі стратегічного розвитку та комунікацій донецького «Шахтаря» Юрій Свиридов повідомив, що клуб розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки захисника «гірників» Юхима Коноплі під відео з російським контекстом.

Конопля лайкав відео моменту зачинення дверей у вагоні з підписом: «Росія – не для слабких та повільних», відео з нарізкою дій росіянина Романа Павлюченка у складі «Тоттенгема», а також відео з Володимиром Жириновським. Пізніше футболіст прибрав свої вподобайки.

Читайте також:

Теги: Юхим Конопля ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
«Шахтар» з перемогою над «Абердіном» стартував у Лізі конференцій 2025/26
3 жовтня, 00:18
Гру «Абердін» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Абердін» – «Шахтар»: де дивитися гру Ліги конференцій
2 жовтня, 12:42
До основного списку Реброва ввійшли 25 гравців, до резервного – шестеро
Ребров оголосив склад збірної України на матчі з Ісландією та Азербайджаном
2 жовтня, 19:10
Цього сезону 20-річний гравець двічі потрапляв до заявки «Шахтаря», але на поле не виходив
Гравець «Шахтаря» викликаний у збірну Болівії на товариський матч з Росією у Москві
3 жовтня, 19:35
Дієго не вирушатиме до столиці держави-агресора і не братиме участі в запланованому там матчі
Чи поїде гравець «Шахтаря» на матч в Росію? Відповідь донецького клубу
4 жовтня, 19:46
Матч «Шахтар» - ЛНЗ
«Шахтар» зазнав розгромної поразки у матчі української Прем’єр-ліги
5 жовтня, 20:36
Контракт Габріеля Меки з «Греміу» чинний до кінця 2027 року
«Шахтар» запропонував майже 20 млн євро за 17-річного бразильського гравця – ЗМІ
8 жовтня, 14:59
Конопля вподобав промову Жириновського
Один з лідерів «Шахтаря» лайкнув відео з Жириновським
15 жовтня, 23:07
Донецький клуб проінформований про ситуацію, що стосується активності Юхима Коноплі у соціальних мережах
«Шахтар» розпочав внутрішнє розслідування через скандальні лайки Коноплі
16 жовтня, 15:24

Новини

Скандальні лайки Коноплі. «Шахтар» повідомив про результати розслідування
Скандальні лайки Коноплі. «Шахтар» повідомив про результати розслідування
Помер американський гросмейстер українського походження Деніел Народицький
Помер американський гросмейстер українського походження Деніел Народицький
Талановитий український ковзаняр встановив два найкращі результати сезону у світі
Талановитий український ковзаняр встановив два найкращі результати сезону у світі
38-річний ексгравець «Реала» потрапив до лікарні після інсульту
38-річний ексгравець «Реала» потрапив до лікарні після інсульту
Квота глядачів на матчах «Динамо» у Києві була збільшена до 4333 осіб
Квота глядачів на матчах «Динамо» у Києві була збільшена до 4333 осіб
Захисник України виграв чемпіонату світу з добового бігу
Захисник України виграв чемпіонату світу з добового бігу

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua