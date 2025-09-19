Головна Спорт Новини
«Динамо» відреагувало на резонансні заяви ексрадника Суркіса Кравця

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
«Динамо» відреагувало на резонансні заяви ексрадника Суркіса Кравця
Артем Кравець розповів невдалі трансфери клубу та корупцію в дитячій академії «Динамо»
«Динамо» не вважає за доцільне коментувати інтерв'ю Кравця

Київське «Динамо» відреагувало на заяви колишнього футболіста клубу та ексрадника президента команди Ігоря Суркіса Артема Кравця. Про це повідомляє Главком з посиланням на dynamomania.com.

Кравець, зокрема, розповів невдалі трансфери клубу та корупцію в дитячій академії «Динамо».

«Футбольний клуб «Динамо» Київ завершив співпрацю з Артемом Кравцем. Сторінку нашої спільної історії перевернуто назавжди. У зв'язку з цим клуб не вважає за доцільне коментувати окремі висловлювання Артема. Бажаємо йому успіхів у подальшій професійній діяльності», – йдеться у заяві «Динамо».

Як повідомлялося, Артем Кравець розповів про корупцію в академії киян.

«Хотів би розкрити корупційну складову. Якщо брати корупційну складову – це найголовніша проблема. За час, коли я працював у академії, я отримав 3-4 пропозиції за величезні гроші – припустимо, 10 тисяч доларів. Була озвучена конкретна сума, влаштувати дитину в школу «Динамо». Один з них був мій знайомий, я йому відповів: «Ще раз мені таке напишеш – я тебе заблокую і ми більше ніколи не будемо спілкуватись». Це я за рік отримав стільки пропозицій, уявляю, скільки таких пропозицій отримано людьми за десятки років. Найголовніша проблема – такі діти, які займають місця дійсно талановитих дітей. У кожній віковій категорії по 2,3,4 такі дитини. Такі діти повністю знищують конкуренцію в цій віковій категорії» , – сказав Кравець.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

