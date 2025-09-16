Українські арбітри працюватимуть на грі Юнацької ліги УЄФА

Українці судитимуть гру «Брюгге» (Бельгія) – «Монако» (Франція)

На матчі групового етапу Юнацької ліги УЄФА «Брюгге» (Бельгія) – «Монако» (Франція), який відбудеться 18 вересня, працюватиме українська суддівська бригада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Головним арбітром виступить Дмитро Кубряк. На лініях йому допомагатимуть Дмитро Запороженко та Олександр Корнійко.

Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме бельгієць Матонга Сімоніні.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».