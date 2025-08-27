Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ

«Реал» придбав Луніна влітку 2018 року з «Зорі» за 8,5 млн євро

Український гравець може змінити клуб

Воротар «Реала» та збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зазначається, що українця у своїй команді хоче бачити головний тренер «Фенербахче» Жозе Моурінью. Він порадив керівництву клуба підписати контракт з голкіпером.

Наголошується, що Лунін є найкращим варіантом для клубу на заміну хорвату Домініку Ліваковичу.

«Реал» придбав Луніна влітку 2018 року з «Зорі» за 8,5 млн євро.

У минулому сезоні українець пропустив 19 голів у 14 матчах за клуб. Також Лунін 6 разів залишив свої ворота недоторканими.

