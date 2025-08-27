Головна Спорт Новини
Моурінью хоче бачити у «Фенербахче» гравця збірної України – ЗМІ

Христина Жиренко
Христина Жиренко
«Реал» придбав Луніна влітку 2018 року з «Зорі» за 8,5 млн євро

Український гравець може змінити клуб

Воротар «Реала» та збірної України Андрій Лунін може продовжити кар'єру у чемпіонаті Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AS.

Зазначається, що українця у своїй команді хоче бачити головний тренер «Фенербахче» Жозе Моурінью. Він порадив керівництву клуба підписати контракт з голкіпером.

Наголошується, що Лунін є найкращим варіантом для клубу на заміну хорвату Домініку Ліваковичу.

«Реал» придбав Луніна влітку 2018 року з «Зорі» за 8,5 млн євро.

У минулому сезоні українець пропустив 19 голів у 14 матчах за клуб. Також Лунін 6 разів залишив свої ворота недоторканими.

Нагадаємо, «Шахтар» не зміг подолати третій кваліфікаційний раунд Ліги конференцій сезону 2025/26, програвши грецькому «Панатінаїкосу» у серії пенальті.

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Гості відкрили рахунок вже на восьмій хвилині, а після подачі з кутового Ламін Фомбу забив ударом головою. «Гірники» мали чимало моментів і виконали 24 удари по воротах, але зрівняти змогли лише у другому таймі.

На 73-й хвилині Валерій Бондар після подачі з кутового відправив м'яч у ворота суперника також ударом головою.

«Шахтар» повністю контролював гру за кількістю атак і ударів, тоді як Серветт пробив по воротах лише двічі, і один із цих ударів став результативним.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

