Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи

«Ворскла» не змогла здолати «Левен»

У четвер, 18 вересня, жіноча команда полтавської «Ворскли» проводила матч-відповідь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Українки пробилися до третьої стадії відбору після впевнених перемог над грузинським «Ланчхуті» (5:0) та литовською «Гінтрою» (2:0). «Левен» же здолав боснійське «Сараєво» (2:1 після овертайму) та шведський «Русенгорд» (3:2).

Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2. Перший тайм пройшов на високих швидкостях та на зустрічних курсах, але відкрити рахунок не вдалося. Після перерви «Ворскла» продовжила шукати свої шанси, однак у підсумку лише нульова нічия – 0:0.

За сумою двох поєдинків далі проходить «Левен». «Ворскла» ж продовжить боротьбу в новоствореному жіночому Кубку Європи, стартувавши з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться в п’ятницю, 19 вересня (початок – о 16:00).

Жіноча Ліга чемпіонів-2025/2026. Третій раунд. Матч-відповідь

«Левен» (Бельгія) – «Ворскла» (Україна) – 0:0

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».