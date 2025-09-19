Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2

«Ворскла» не змогла здолати «Левен»

У четвер, 18 вересня, жіноча команда полтавської «Ворскли» проводила матч-відповідь у кваліфікації Ліги чемпіонів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Українки пробилися до третьої стадії відбору після впевнених перемог над грузинським «Ланчхуті» (5:0) та литовською «Гінтрою» (2:0). «Левен» же здолав боснійське «Сараєво» (2:1 після овертайму) та шведський «Русенгорд» (3:2).

Тиждень тому в першій зустрічі біло-зелені поступилися «Левену» – 0:2. Перший тайм пройшов на високих швидкостях та на зустрічних курсах, але відкрити рахунок не вдалося. Після перерви «Ворскла» продовжила шукати свої шанси, однак у підсумку лише нульова нічия – 0:0.

За сумою двох поєдинків далі проходить «Левен». «Ворскла» ж продовжить боротьбу в новоствореному жіночому Кубку Європи, стартувавши з другого кваліфікаційного раунду. Жеребкування відбудеться в п’ятницю, 19 вересня (початок – о 16:00).

Жіноча Ліга чемпіонів-2025/2026. Третій раунд. Матч-відповідь

«Левен» (Бельгія) – «Ворскла» (Україна) – 0:0 

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жіночий футбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед представників УЄФА українська команда 14-та
Україна втратила позиції у рейтингу ФІФА
Вчора, 12:17
У 2008 році Деян Мілованович провів два матчі за збірну Сербії.
Смерть після забитого голу. Пішов з життя 42-річний ексфутболіст збірної Сербії
17 вересня, 14:48
Володимир Бражко
«Я на полі та я поза полем – це дві різні людини»: Бражко в новому інтерв’ю про гру, «Динамо» та особисте
15 вересня, 19:33
Клуб українця «Емполі» з 4 очками перебуває на 9 позиції Серії В
Запалює в Італії. 18-річний український форвард Попов забив гол у третій грі поспіль
15 вересня, 11:05
У церемонії жеребкування взяли участь представник 92 ОШБр Олег Васильченко та коментатор Віталій Волочай
Відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу
28 серпня, 15:13
Наставник нашої команди запросив на збір 24 гравців
Визначився склад молодіжної збірної України з футболу на матч із Литвою
26 серпня, 16:34
Дзюба не вірить в конкурентноспроможність російських клубів в єврокубках
«Нас винесуть». Російський футболіст оцінив рівень клубів з РФ у єврокубках
26 серпня, 16:27
Гру «Полісся» – «Фіорентина» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»
«Полісся» – «Фіорентина»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
21 серпня, 13:06
Цього сезону в розіграші кубка беруть участь 68 команд
Кубок України з футболу: став відомий розклад матчів 1/32 фіналу
20 серпня, 10:14

Новини

Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Жіноча Ліга чемпіонів з футболу: «Ворскла» продовжить виступи у Кубку Європи
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
Міжнародна федерація каное додатково перевірить нейтральність росіян: деталі
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Італія: де дивитися півфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Визначилися вісім учасників 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Зірка українського дзюдо змінила громадянство: тепер представлятиме ОАЕ
Зірка українського дзюдо змінила громадянство: тепер представлятиме ОАЕ
Белінська здобула золото чемпіонату світу з боротьби
Белінська здобула золото чемпіонату світу з боротьби

Новини

Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
Вчора, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
Вчора, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua