Чемпіонат світу з футболу U-20: став відомий склад збірної України

Чемпіонат світу (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі

Головний тренер юнацької збірної України U-20 Дмитро Михайленко оголосив список гравців, які візьмуть участь у чемпіонаті світу, що відбудеться в Чилі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

До основного реєстру увійшов 21 гравець із 18 клубів.

Воротарі: 1. Станіслав Ванівський («Сталь» Жешув, Польща), 12. Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), 16. Маркіян Бакус (ЛНЗ Черкаси).

Захисники: 3. Кирило Дігтярь, 13. Даніель Вернаттус (обидва – «Металіст» Харків), 4. Микола Киричок («Карпати» Львів), 5. Владислав Кисіль («Понферрадіна», Іспанія), 6. Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), 17. Максим Деркач («Тукумc 2000», Латвія), 20. Олексій Гусєв («Кудрівка»).

Півзахисники: 10. Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), 11. Данило Кревсун («Борусія» Д, Німеччина), 7. Артур Шах («Карпати» Львів), 18. Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), 8. Данііл Ващенко («Олександрія»), 21. Матвій Панченко («Металіст 1925» Харків), 14. Крістіан Шевченко («Вотфорд», Англія), 2. Віталій Катрич («Інгулець» Петрове), 15. Ярослав Караман («Полісся» Житомир).

Нападники: 9. Матвій Пономаренко («Динамо» Київ), 19. Олександр Пищур (ЕТО, Угорщина).

У середу, 16 вересня, наша команда взяла курс на Південну Америку. Уже в Чилі, в ніч із 21-го на 22 вересня (початок — 0:00 за Києвом) синьо-жовті проведуть контрольний матч з іншим учасником форуму – Австралією.

ЧС-2025 (U-20) проходитиме з 27 вересня до 19 жовтня в п'яти містах Чилі: Вальпараїсе, Сантьяго, Вінья-дель-Мар, Ранкагуа й Талька.

Участь у форумі візьмуть 24 команди із шести конфедерацій. Спочатку вони змагатимуться в шести квартетах. По дві найкращі збірні кожної групи, а також чотири команди із шести, що посядуть третє місце, вийдуть до 1/8 фіналу. Далі — за звичною схемою.

Склад груп ЧС-2025 (U-20)

Група А: Чилі, Нова Зеландія, Японія, Єгипет.

Група B: Південна Корея, Україна, Парагвай, Панама.

Група C: Бразилія, Мексика, Марокко, Іспанія.

Група D: Італія, Австралія, Куба, Аргентина.

Група E: США, Нова Каледонія, Франція, ПАР.

Група F: Колумбія, Саудівська Аравія, Норвегія, Нігерія.

Розклад матчів збірної України в групі B

27.09.2025. Південна Корея – Україна (23:00)

30.09.2025. Панама – Україна (23:00)

03.10.2025. Україна – Парагвай (23:00)

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».