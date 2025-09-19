Головна Спорт Новини
83-річний Алекс Фергюсон повідомив, що боїться деменції

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
83-річний Алекс Фергюсон повідомив, що боїться деменції
Фергюсон: У грудні мені буде 84 роки і бувають моменти, коли я щось забуваю
фото: Reuters

Фергюсон: У моєму віці починаєш турбуватися про те, щоб пам'ять тебе не підвела

Легендарний 83-річний екстренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявив, що боїться деменції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

«У мого брата така ситуація – це непросто. Я часто спілкуюся з ним. Він впізнає мене, але його пам'ять не дуже гарна. Йому не стає гірше і це дуже обнадіює. Я всього на рік старший за нього. У моєму віці починаєш турбуватися про те, щоб пам'ять тебе не підвела. Ця думка завжди десь у глибині моєї свідомості. У грудні мені буде 84 і бувають моменти, коли я щось забуваю. Мабуть, так було і 20 років тому, і 30... Ніхто не має стовідсоткової пам'яті. Але коли йдеться про футбол, часи, коли я був тренером – пам'ять завжди була важлива», – сказав Алекс Фергюсон.

Він також розповів про свої захоплення.

«Зараз я розгадую кросворди, багато співаю та читаю. Я захоплююсь історією – громадянською війною у США. Я побував на кількох полях битв в Америці і мені дуже сподобалося», – заявив Фергюсон.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Алекс Ферґюсон НОВИНИ ФУТБОЛУ

