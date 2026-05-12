Галбацдибіров силоміць відібрав футболку гравця клубу «Краснодар» у 16-річного підлітка

Російська любительська Медіаліга оголосила про довічне усунення гравця FC Vibe Ахмедпаші Галбацдибірова за інцидент, який стався під час матчу 29-го туру чемпіонату Росії з футболу між московським «Динамо» та «Краснодаром». Про це інформує «Главком».

Раніше повідомлялося, що Галбацдибіров силоміць відібрав футболку у 16-річного підлітка. Хлопець на ім'я Тимофій із друзями спеціально приїхав із Санкт-Петербурга до Москви на гру «Краснодара» і перед грою зустрів у готелі капітана клубу Едуарда Сперцяна, домовившись із ним, що футболіст після матчу подарує йому свою ігрову майку. Сперцян свою обіцянку дотримав, але Галбацдибіров разом зі своїм товаришем силою відібрали футболку у юнака та почали погрожувати йому та його друзям фізичною розправою.

Коли в те, що відбувалося, втрутилася поліція, Галбацдибіров з другом заявили, що Тимофій і його компанія вкрали у них гроші. Правоохоронці стали на бік дорослих, незважаючи на агресивну поведінку та нецензурну лексику.

«За рішенням керівництва ліги, гравець FC Vibe Ахмедпаша Галбацдибіров довічно дискваліфікований від участі в матчах МФЛ. Це рішення оскарженню не підлягає. Вболівальник, у якого відібрали ігрову футболку Едуарда Сперцяна, отримає її назад», – йдеться у заяві Медіаліги.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.