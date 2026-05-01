Інфантіно повідомив про участь у наступних виборах президента ФІФА

Голосування відбудеться у травні 2027 року у Марокко

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно на 76-му Конгресі організації оголосив про свою участь у виборах наступного президента ФІФА у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ФІФА.

«Я хочу сказати вам насамперед – усім 211 асоціаціям-членам – що я буду кандидатом на виборах президента ФІФА наступного року. Дякую вам за підтримку протягом останніх 10 років, за вашу підтримку сьогодні, вашу роботу, ваш прогрес, вашу любов до гри, вашу відданість і вашу пристрасть», – сказав Інфантіно.

76-й Конгрес ФІФА проходив у Ванкувері (Канада). Вибори наступного президента відбуватимуться 18 травня 2027 року у Рабаті (Марокко).

Також Інфантіно зазначив, що позачерговий конгрес ФІФА, пройде віртуально 23 листопада 2026 року. На ньому буде ухвалено рішення, хто прийматиме жіночі чемпіонати світу 2031 та 2035 років.

Джанні Інфантіно очолив ФІФА у 2016 році, замінивши Йозефа Блаттера. З цього часу функціонер був двічі переобраний на пост президента – у 2019 та 2023 роках.

Нагадаємо, на конгресі ФІФА стався скандальний інцидент за участю голови організації Джанні Інфантіно та представників Палестини й Ізраїлю.

Інфантіно спробував організувати символічне примирення сторін та закликав голів футбольних федерацій Палестини та Ізраїлю потиснути один одному руки. Однак президент Палестинської футбольної асоціації Джібріль Раджуб відмовився від цього жесту і залишив сцену.

Пізніше Раджуб зазначив, що не має наміру тиснути руку представнику «уряду, який чинить геноцид». Також він заявив, що федерація звернулася до CAS у зв'язку з рішенням не усувати збірну Ізраїлю та ізраїльські клуби від міжнародних змагань