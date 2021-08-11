«Динамо» підписало перспективного півзахисника

Кияни взяли на перспективу гравця юнацької збірної Литви

Столичне «Динамо» уклало угоду з 17-річним атакуючим півзахисником з Литви Тітасом Бузасом.

Контракт з новачком «біло-синіх» розрахований на три роки. Планується, що свої виступи в «Динамо» хавбек розпочне з команди U19.

Тітас Бузас народився 14 червня 2004 року і виступав на батьківщині за клуб литовської Першої ліги «Дайнава», а також за юнацьку команду U17 португальського «Белененсеш». Залучався до ігор юнацьких збірних Литви вікових категорій U17 і U19.

Тим часом півзахисник збірної України Євген Макаренко переїхав з Бельгії до Угорщини. 30-річний футболіст став гравцем «Фехервара».

Дебютував за «Бенфіку» основний форвард національної команди Роман Яремчук. В матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів колишній гравець «Динамо» і «Гента» організував гол у ворота московського «Спартака».