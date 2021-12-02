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    Нападник «Мілана» Ібрагімович розповів, через що його ненавиділи в дитинстві

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    Златан Ібрагімович з дитинства був не схожий на інших - Нападник «Мілана» Ібрагімович розповів, через що його ненавиділи в дитинстві
    Златан Ібрагімович з дитинства був не схожий на інших
    фото з відкритих джерел

    Зіркового футболіста хотіли вигнати з дитячої команди

    Один з найкращих футболістів в історії Швеції Златан Ібрагімович випустив книгу, в якій йдеться про його особисте життя. В ній, зокрема, він розповів про труднощі, з якими зіштовхнувся в дитинстві.

    «Я страждав усе своє життя, – наводить слова Ібрагімовича Corriere della Sera. – Я тільки народився, а медсестра не втримала мене і я впав з метрової висоти.

    У дитинстві мене ненавиділи. В школі всі були блондини, а я темний, з великим носом. Я говорив не так, як вони, я рухався не так, як вони.

    Батьки інших дітей просили вигнати мене з команди. Мене завжди ненавиділи. І спочатку я погано реагував на це».

    Ібрагімович народився у Швеції в родині югославських емігрантів. 40-річний нападник є найкращим бомбардиром в історії збірної Швеції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Мілан» Златан Ібраґімовіч
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    Нападник «Мілана» Ібрагімович розповів, через що його ненавиділи в дитинстві