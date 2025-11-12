Головна Спорт Новини
Директор російського волейбольного клубу потрапив на «Миротворець»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Гравці клубу Куликовського брали участь в пропагандистському заході

Куликовський є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян

Директор російського чоловічого волейбольного клубу «Динамо-Ленінградська область» Антон Куликовський потрапив до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком».

Наголошується, що Куликовський є співучасниками злочинів російської влади проти України та її громадян, а також займався пропагандою війни.

Як керівник клубу «Динамо-ЛО», він несе пряму відповідальність за участь гравців молодіжної команди клубу («Динамо-ЛО 2») у проведенні волейбольного турніру на підтримку російської агресії проти України.

Зокрема, на заході демонструвалися банери із символікою на підтримку російського вторгнення в Україну.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

