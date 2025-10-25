Головна Країна Події в Україні
Росіяни вдарили по шахті на Дніпропетровщині. Під час атаки там було майже 500 працівників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Під час атаки під землею перебували 496 співробітників шахти
фото з відкритих джерел

Це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці

Удень 25 жовтня російські війська атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Як інформує «Главком», про це повідомили у компанії.

Під час атаки під землею перебували 496 співробітників шахти. Усіх встигли вивести на поверхню. Ніхто з них не постраждав.

Як зазначили у компанії, це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці

Нагадаємо, раніше, 19 жовтня, російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час атаки під землею перебували 192 співробітників.

Раніше Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.

Нагадаємо, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури. 

