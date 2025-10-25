Росіяни вдарили по шахті на Дніпропетровщині. Під час атаки там було майже 500 працівників

Під час атаки під землею перебували 496 співробітників шахти

Це вже сьома масштабна атака ворога на вугільні підприємства ДТЕК за останні два місяці

Удень 25 жовтня російські війська атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Як інформує «Главком», про це повідомили у компанії.

Нагадаємо, раніше, 19 жовтня, російські війська масовано обстріляли шахту ДТЕК у Дніпропетровській області. Під час атаки під землею перебували 192 співробітників.

Раніше Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки.

Нагадаємо, Уряд ухвалив низку термінових рішень для прискореного захисту та відновлення критичної інфраструктури.