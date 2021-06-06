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    У «Формулі-1» сталася дивна сенсація

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    Серхіо Перес виграв другу гонку в кар'єрі - У «Формулі-1» сталася дивна сенсація
    Серхіо Перес виграв другу гонку в кар'єрі
    Фото з відкритих джерел

    Гран-прі Азербайджану виграв мексиканський гонщик Серхіо Перес

    Команда «Мерседес» вперше за три роки завершила уїк-енд, не заробивши жодного очка на етапі «Формули-1». Валттері Боттас фінішував лише 12-м, а Льюїс Гемілтон – п'ятнадцятим.

    Гран-прі Азербайджану взагалі вийшов дуже драматичним. За чотири кола до фінішу лідирував переможець попереднього етапу в Монако Макс Ферстаппен. Нідерландський гонщик не впорався з керуванням на швидкості 200 кілометрів на годину і зійшов з дистанції.

    Не скористався наданим шансом і Гемілтон. На одному з поворотів британець атакував лідера гонки Серхіо Переса, пошкодив задні гальма і вилетів у кишеню безпеки. Відтак переможцем Гран-прі вдруге в кар'єрі став мексиканець Перес. Другим був Себастьян Феттель, третім – П'єр Гаслі.

    Лідером загального заліку після шести гонок залишився Ферстаппен. На чотири очки від нього відстає Гемілтон, на 36 – Перес.

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    Теги: Формула-1 Льюїс Гемілтон Макс Ферстаппен
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    У «Формулі-1» сталася дивна сенсація