У «Формулі-1» сталася дивна сенсація

Гран-прі Азербайджану виграв мексиканський гонщик Серхіо Перес

Команда «Мерседес» вперше за три роки завершила уїк-енд, не заробивши жодного очка на етапі «Формули-1». Валттері Боттас фінішував лише 12-м, а Льюїс Гемілтон – п'ятнадцятим.

Гран-прі Азербайджану взагалі вийшов дуже драматичним. За чотири кола до фінішу лідирував переможець попереднього етапу в Монако Макс Ферстаппен. Нідерландський гонщик не впорався з керуванням на швидкості 200 кілометрів на годину і зійшов з дистанції.

Не скористався наданим шансом і Гемілтон. На одному з поворотів британець атакував лідера гонки Серхіо Переса, пошкодив задні гальма і вилетів у кишеню безпеки. Відтак переможцем Гран-прі вдруге в кар'єрі став мексиканець Перес. Другим був Себастьян Феттель, третім – П'єр Гаслі.

Лідером загального заліку після шести гонок залишився Ферстаппен. На чотири очки від нього відстає Гемілтон, на 36 – Перес.