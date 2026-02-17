Збірна Гватемали з футболу відмовилася грати товариську гру з Росією

Пропагандисти повідомляли, що збірна Росії може зіграти із Гватемалою 31 березня 2026 року у Санкт-Петербурзі

Президент Федерації футболу Гватемали Херардо Паїс у розмові з пропагандистами повідомив, що збірна Гватемали не зможе зіграти з Росією у березні через домовленості про товариські матчі з іншими командами. Про це інформує «Главком».

Заява президента Федерації футболу Гватемали

Раніше пропагандисти повідомляли, що збірна Росії може зіграти із Гватемалою 31 березня 2026 року у Санкт-Петербурзі.

«Ми не зможемо зіграти з Росією у березні. У нас вже заплановані матчі з Алжиром та Перу. Російська сторона зробила нам пропозицію зіграти в Росії, але через попередні домовленості з іншими суперниками ми були змушені відмовити. Подивимося, чи вийде зіграти нашим командам цього року. Можливо, у червні чи вже після чемпіонату світу в США», – сказав Паїс.

Російські команди залишилися без міжнародних змагань після повномасштабного вторгнення РФ до України. ФІФА приєдналася до обмежень УЄФА після того, як європейські збірні відмовилися грати проти росіян у плейоф кваліфікації до чемпіонату світу-2022. Як наслідок, росіяни не грають в єврокубках, а також пропустили ЧС-2022, Євро-2024, кілька розіграшів Ліги націй та не поїдуть на Мундіаль-2026.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

