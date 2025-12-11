Дівоча збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (WU-17)

Українки опинилися у групі B5, де їхніми суперниками стали збірні Болгарії та Боснії і Герцеговини

Фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-17 травня 2026 року в Північній Ірландії

Сьогодні, 11 грудня, відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Євро-2026 серед дівчат до 17 років, в якому взяла участь і збірна України (футболістки не старші 2009 року народження). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

За підсумками виступу в першому раунді відбору підопічні Людмили Лемешко посіли останнє місце у своїй групі Ліги А й вибули до Ліги B, втративши шанси зіграти на Євро-2026 (WU-17). Перед жеребкуванням другого раунду синьо-жовті потрапили до першого кошика другого дивізіону.

У підсумку волею жереба українки опинилися у групі B5, де їхніми суперниками стали збірні Болгарії та Боснії і Герцеговини.

Євро-2026 (WU-17). Другий раунд відбору

Ліга А

Група А1: Данія, Німеччина, Ірландія, Швеція.

Група А2: Англія, Італія, Хорватія, Туреччина.

Група А3: Фінляндія, Чехія, Румунія, Латвія.

Група А4: Франція, Австрія, Сербія, Ісландія.

Група А5: Швейцарія, Норвегія, Шотландія, Греція.

Група А6: Іспанія, Португалія, Угорщина, Косово.

Група А7: Нідерланди, Польща, Словаччина, Уельс.

Ліга В

Група В1: Білорусь, Литва, Мальта, Естонія.

Група В2: Північна Македонія, Північна Ірландія, Люксембург, Грузія.

Група В3: Бельгія, Словенія, Фарерські о-ви, Азербайджан.

Група В4: Чорногорія, Казахстан, Молдова.

Група В5: Україна, Болгарія, Боснія і Герцеговина.

Група В6: Андорра, Ізраїль, Албанія.

За підсумками другого раунду відбору шість переможців та найкраща друга команда у групах Ліги B піднімуться до Ліги A.

Зазначимо, що фінальний етап Євро-2026 (WU-17) проходитиме із 4-го до 17 травня 2026 року в Північній Ірландії. Цей турнір також буде кваліфікацією в зоні УЄФА до ЧС-2026 (WU-17) у Марокко.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3