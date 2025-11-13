Стала відома заявка збірної України на матч проти Франції

Україна зіграє з Францією на стадіоні «Парк де Пренс»

Із тих футболістів збірної України, які перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Матвієнко й Маліновський

Сьогодні, 13 листопада в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» відбудеться матч 5-го туру групового етапу відбору чемпіонату світу у квартеті D Франція – Україна (початок – о 21:45 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Окрім матчу в Парижі, сьогодні в нашій відбірній групі відбудеться ще один поєдинок: у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова збірна Азербайджану прийматиме команду Ісландії (початок зустрічі – о 19:00 за київським часом).

Заявка збірної України на матч проти Франції

1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Єгор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Микола Матвієнко й Руслан Маліновський.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».