Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стала відома заявка збірної України на матч проти Франції

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Стала відома заявка збірної України на матч проти Франції
Україна зіграє з Францією на стадіоні «Парк де Пренс»

Із тих футболістів збірної України, які перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Матвієнко й Маліновський

Сьогодні, 13 листопада в Парижі на стадіоні «Парк де Пренс» відбудеться матч 5-го туру групового етапу відбору чемпіонату світу у квартеті D Франція – Україна (початок – о 21:45 за київським часом). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Окрім матчу в Парижі, сьогодні в нашій відбірній групі відбудеться ще один поєдинок: у Баку на Республіканському стадіоні імені Тофіка Бахрамова збірна Азербайджану прийматиме команду Ісландії (початок зустрічі – о 19:00 за київським часом).

Заявка збірної України на матч проти Франції

1. Євгеній Волинець, 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Олександр Сваток, 5. Валерій Бондар, 6. Іван Калюжний, 7. Владислав Ванат, 8. Єгор Назарина, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олексій Гуцуляк, 12. Анатолій Трубін, 13. Ілля Забарний, 14. Олег Очеретько, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Георгій Судаков, 18. Єгор Ярмолюк, 19. Назар Волошин, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Тарас Михавко, 23. Дмитро Різник.

Із тих футболістів збірної України, які нині перебувають у Парижі, до заявки не потрапили Микола Матвієнко й Руслан Маліновський.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одіозний олігарх Роман Абрамович перебуває під санкціями багатьох країн ЄС, а також України
Від продажу «Челсі» Абрамовичем Україні може дістатися менше половини грошей
5 листопада, 21:19
Пара перебуває у відносинах з 2016 року
Роналду вперше розповів, як робив пропозицію нареченій
4 листопада, 19:28
52 команди розділені на 13 груп по чотири учасники
Кваліфікація Євро-2026 (U-19) з футболу: став відомий календар матчів збірної України
3 листопада, 14:02
Десятеро легіонерів збірної України провели поєдинки за свої клуби
Травма Ярмолюка та впевнені перемоги. Як минув вікенд легіонерів збірної України
27 жовтня, 13:38
Захаров обслуговує матчі Кубка Росії та російської Першої ліги з футболу
Російський футбольний арбітр побив пішохода, якого ледь не задавив на «зебрі»
23 жовтня, 16:30
Дюков: Ми отримуємо кошти від УЄФА досить регулярно
Очільник російського футболу розповів, що країна-агресор регулярно отримує кошти від УЄФА
20 жовтня, 11:58
Гризун з'явився на полі на 66-й хвилині
Величезний щур став героєм гри Уельс – Бельгія
14 жовтня, 11:01
Росіяни вдарили по Харкову
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
14 жовтня, 05:52
Сантуш очолив Азербайджан у минулому році
Тренер Сантуш отримав 2 млн євро за розірвання контракту зі збірною Азербайджану
13 жовтня, 16:58

Новини

Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Стало відоме місце проведення фіналу футбольного Євро-2028
Жіноча збірна України з баскетболу посідає друге місце у відборі на Євробаскет-2027
Жіноча збірна України з баскетболу посідає друге місце у відборі на Євробаскет-2027
Стала відома заявка збірної України на матч проти Франції
Стала відома заявка збірної України на матч проти Франції
Понад 30 міністрів спорту засудили скандальне рішення МПК щодо Росії: текст заяви
Понад 30 міністрів спорту засудили скандальне рішення МПК щодо Росії: текст заяви
«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
«Крижинка-Кепіталз» знову гратиме в Чемпіонаті України з хокею
Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну
Зрадниця Гордіюк більше не матиме права змагатися за Україну

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Вчора, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua