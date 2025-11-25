Головна Спорт Новини
Став відомий кошик, у який потрапила Україна під час жеребкування чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Україні необхідно подолати ще двох суперників, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу

Жеребкування фінального турніру чемпіонату світу пройде 5 грудня

Збірна України з футболу дізналася, у який кошик потрапить під час жеребкування фінальної частини чемпіонату світу-2026. Інформація була оприлюднена на офіційному сайті ФІФА, інформує «Главком».

25 листопада ФІФА затвердила розподіл команд по кошиках для жеребкування фінального турніру, яке пройде 5 грудня.

Україна, як і всі учасники плей-оф, опинилася у четвертому, останньому кошику. До першого кошика потрапили господарі турніру (Канада, Мексика, США) та збірні, які мають найбільшу кількість балів у рейтингу ФІФА.

Кошики жеребкування групового етапу ЧС-2026

  • Кошик 1: Канада, Мексика, США, Іспанія, Аргентина, Франція, Англія, Бразилія, Португалія, Нідерланди, Бельгія, Німеччина
  • Кошик 2: Хорватія, Марокко, Колумбія, Уругвай, Швейцарія, Японія, Сенегал, Іран, Південна Корея, Еквадор, Австрія, Австралія
  • Кошик 3: Норвегія, Панама, Єгипет, Алжир, Шотландія, Парагвай, Туніс, Кот-д’Івуар, Узбекистан, Катар, Саудівська Аравія, ПАР
  • Кошик 4: Йорданія, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаїті, Нова Зеландія, два переможці міжконтинентального плей-оф і чотири переможці європейського плей-оф

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

