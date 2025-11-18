Головна Спорт Новини
УАФ розпочне співпрацю з Футбольною асоціацією Ісландії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
УАФ розпочне співпрацю з Футбольною асоціацією Ісландії
З українського боку документ підписав президент УАФ Шевченко, з ісландського – президент ФАІ Ерлігссон

УАФ та ФАІ займатимуться проведення технічних і освітніх курсів для тренерів і технічних працівників

Напередодні вирішального матчу відбору ЧС-2026 Україна – Ісландія у Варшаві Українська асоціація футболу та Футбольна асоціація Ісландії підписали меморандум про співпрацю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

УАФ та ФАІ підтвердили спільну зацікавленість у розвитку футбольних проєктів, підвищенні якості освітніх програм, обміні досвідом та впровадженні сучасних методик підготовки спортсменів, тренерів і фахівців технічного сектору.

З українського боку документ підписав президент УАФ Андрій Шевченко, з ісландського – президент ФАІ Торвальдюр Ерлігссон.

Відповідно до меморандуму сторони співпрацюватимуть, зокрема, через такі напрями:

  • організація та участь у футбольних турнірах для чоловічих і жіночих команд усіх вікових категорій та рівнів (зокрема у благодійних змаганнях);
  • проведення технічних і освітніх курсів для тренерів і технічних працівників, а також обмін знаннями та досвідом між співробітниками національних асоціацій та іншими залученими фахівцями;
  • організація семінарів і конференцій, спрямованих на розвиток професійних компетенцій;
  • обмін досвідом у сфері будівництва та управління спортивною інфраструктурою, застосування обладнання, матеріалів, технологій і методологій, пов’язаних із футболом;
  • співпраця в галузях спортивної науки та спортивної медицини, включно з адаптивним футболом;
  • розгляд можливостей реалізації спільних благодійних проєктів та грантових програм у сферах масового, адаптивного, юнацького та жіночого футболу;
  • взаємодія у сфері безпеки та формування політики, спрямованої на розвиток футболу, вільного від насильства.

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

