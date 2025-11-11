Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до гри відбору Євро-2027

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до гри відбору Євро-2027
Порівняно з раніше опублікованим складом у команді Унаї Мельгоси сталося дві зміни

14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) синьо-жовті зіграють із Туреччиною

Молодіжна збірна України розпочала підготовку до поєдинку відбірного турніру Євро-2027 (U-21) проти Туреччини та товариського матчу проти Албанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

14 листопада в Стамбулі в межах відбору Євро-2027 (U-21) синьо-жовті зіграють із Туреччиною, а 17 листопада в місті Ельбасан проведуть товариський поєдинок з Албанією.

Порівняно з раніше опублікованим складом у команді Унаї Мельгоси сталося дві зміни. Замість захисника київського «Динамо» Тараса Михавка, який готується разом із головною командою країни до матчів відбору ЧС-2026, та травмованого півзахисника луганської «Зорі» Романа Саленка викликано бека іспанського клубу «Понферрадіна» Владислава Кисіля та хавбека донецького «Шахтаря» Антона Глущенка.

Склад молодіжної збірної України

Воротарі: Владислав Крапивцов («Жирона», Іспанія), Віктор Долгий («Олександрія»), Іван Пахолюк («Колос» Ковалівка). 

Захисники: Олексій Гусєв («Кудрівка»), Сергій Корнійчук («Верес» Рівне), Ілля Крупський («Металіст 1925» Харків), Владислав Захарченко («Динамо» Київ), Віталій Холод («Рух» Львів), Микола Огарков («Олександрія»), Владислав Кисіль («Понферрадіна», Іспанія).

Півзахисники: Антон Царенко («Лехія», Польща), Геннадій Синчук («Монреаль», Канада), Данило Кревсун («Боруссія» Д, Німеччина), Максим Мельниченко («Полісся» Житомир), Данііл Ващенко («Олександрія»), Артем Слесар, Андрій Маткевич (обидва – «Зоря» Луганськ), Артем Гусол («Колос» Ковалівка), Іван Варфоломєєв («Лінкольн Сіті», Англія), Євгеній Пастух (ЛНЗ Черкаси), Антон Глущенко («Шахтар» Донецьк).

Нападники: Артем Степанов («Нюрнберг», Німеччина), Олександр Пищур («ЕТО Дьйор», Угорщина).

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поле стадіону «Ті-ді Плейс Стедіум» у місті Оттава було засипане снігом
Голкіпер прибирав сніг лопатою. Хуртовина внесла корективи у фінал чемпіонату Канади з футболу
Сьогодні, 09:11
На сьогодні 28 збірних уже здобули місця у фінальному турнірі чемпіонату світу
Стала відома дата жеребкування плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
8 листопада, 15:12
Гру «Динамо» – «Зриньські» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Динамо» – «Зриньські»: де дивитися матч Ліги конференцій
6 листопада, 17:19
Українці судитимуть гру Канада – Уганда
Українські арбітри працюватимуть на матчі юнацького чемпіонату світу з футболу
4 листопада, 10:22
До основного списку Реброва ввійшли 25 футболістів
Ребров оголосив склад збірної України на вирішальні матчі проти Франції та Ісландії
4 листопада, 10:10
Пряма трансляція поєдинку Румунія – Україна – на YouTube-каналі УАФ
Румунія – Україна: де дивитися товариську гру жіночих футбольних збірних
28 жовтня, 13:56
Команда піднялася до елітного дивізіону шведського чемпіонату лише 2020 року
Зробили півтори тисячі жителів гордими: «М'єльбю» сенсаційно виграв чемпіонат Швеції
24 жовтня, 18:40
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
Навчально-тренувальний збір синьо-жовтих триватиме до 16 жовтня
Юнацька збірна України з футболу поступилася Швеції на турнірі в Хорватії
14 жовтня, 19:40

Новини

Призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу
Призер чемпіонату світу з легкої атлетики відсторонений від змагань за вживання допінгу
Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до гри відбору Євро-2027
Молодіжна збірна України з футболу розпочала підготовку до гри відбору Євро-2027
Збірна України втратила важливого гравця перед грою з Францією
Збірна України втратила важливого гравця перед грою з Францією
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
Одіозний боєць ММА з США збирається брати участь у виборах до російської Думи
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Жіноча збірна України стартує у відборі на Євробаскет-2027: де дивитися поєдинки
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна
Визначилися арбітри, які працюватимуть на грі Франція – Україна

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua