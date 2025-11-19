Головна Спорт Новини
Ексзірка московського ЦСКА вчетверте потрапив за ґрати через несплату аліментів

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Бразилець виступав за ЦСКА з 2006 до 2008 року

Жо не сплачував аліменти протягом 12 місяців

Колишнього нападника ЦСКА Жо було заарештовано на пляжі Барра-да-Тіжука в Ріо-де-Жанейро за несплату аліментів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на O Globo.

Мати одного з дітей бразильця довела, що він не сплачував аліменти протягом 12 місяців. Раніше Жо вже затримували у травні та грудні 2024 року, а також у червні 2025-го.

Бразилець виступав за ЦСКА з 2006 до 2008 року. Також форвард грав у «Манчестер Сіті», «Евертоні», «Галатасараї», «Інтернасьоналі», «Атлетіко Мінейро», «Аль-Шабабе», «Цзянсу», «Ногої», «Корінтіансі», «Сеарі» та «Аль-Джабалайні».

Останнім клубом Жо був «Ітабіріто», який він залишив у лютому 2025 року.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

