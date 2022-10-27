«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій

Дніпрянам потрібно буде перемагати «Аполлон», щоб зберегти шанси на плей-оф Ліги Конференцій

Попри невеликий ігровий спад, «Дніпро-1» зберігає непогані шанси вирушити до євровесни. Для цього дніпрянам потрібно буде перемагати у найближчій грі. Поєдинок пройде в словацькому місті Кошице на стадіоні «Кошицька футболова арена». Про це повідомляє «Главком».

Зустрітися команді Кучера доведеться з кіпрським «Аполлоном», який нещодавно створив сенсацію. Колектив Давида Катала здолав «АЗ Алкмар» та довів свої серйозні наміри на вихід з групи, а тому звітний матч буде конкурентним та непростим. І, найімовірніше, дуже рівним.

Дивіться матч п'ятого туру групового етапу ЛК у четвер, 27-го жовтня, на відеосервісі Megogo. Початок гри о 22:00. Megogo – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Зазначимо, що матч «Дніпро-1» – «Аполлон» також можна буде побачити на платформі «Воля TV».

Раніше «Главком» повідомляв, коли і де можна дивитись матч Ліги Європи АЕК – «Динамо».

Відзначимо, що 26-го жовтня донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У заключному, шостому турі 3-го листопада між собою зіграють «АЗ Алкмар» – «Дніпро».