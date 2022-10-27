Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій
Поєдинок пройде у Словаччині
фото із відкритих джерел

Дніпрянам потрібно буде перемагати «Аполлон», щоб зберегти шанси на плей-оф Ліги Конференцій

Попри невеликий ігровий спад, «Дніпро-1» зберігає непогані шанси вирушити до євровесни. Для цього дніпрянам потрібно буде перемагати у найближчій грі. Поєдинок пройде в словацькому місті Кошице на стадіоні «Кошицька футболова арена». Про це повідомляє «Главком».

Зустрітися команді Кучера доведеться з кіпрським «Аполлоном», який нещодавно створив сенсацію. Колектив Давида Катала здолав «АЗ Алкмар» та довів свої серйозні наміри на вихід з групи, а тому звітний матч буде конкурентним та непростим. І, найімовірніше, дуже рівним.

Дивіться матч п'ятого туру групового етапу ЛК у четвер, 27-го жовтня, на відеосервісі Megogo. Початок гри о 22:00. Megogo – офіційний транслятор єврокубків в Україні.

Зазначимо, що матч «Дніпро-1» – «Аполлон» також можна буде побачити на платформі «Воля TV».

Раніше «Главком» повідомляв, коли і де можна дивитись матч Ліги Європи АЕК – «Динамо».

Відзначимо, що 26-го жовтня донецький «Шахтар» зіграв внічию із «Селтіком» у матчі Ліги чемпіонів.

Нічия гарантувала команді Йовічевіча участь мінімум у плей-оф Ліги Європи. У разі перемоги над РБ «Лейпциг» в останньому турі групового етапу Ліги чемпіонів «гірники» гратимуть в 1/8 фіналу найпрестижнішого євротурніру.

У заключному, шостому турі 3-го листопада між собою зіграють «АЗ Алкмар» – «Дніпро».

Читайте також: Талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії – ЗМІ
Теги: Кіпр ФК «Дніпро-1» Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дніпро-1» в доданий час вирвав перемогу над «Вадуцом»
«Дніпро-1» здобув перемогу над «Вадуцем» у Лізі конференцій
14 жовтня, 02:27
Мудрик дав «зелене світло» на перехід
Талант «Шахтаря» готовий покинути Україну заради чемпіонату Англії – ЗМІ
Вчора, 12:32
«Динамо» втратило шанси на вихід у плей-оф
АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи
Сьогодні, 10:23

Новини

«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій
«Дніпро-1» приймає «Аполлон»: де і коли покажуть матч Ліги Конференцій
АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи
АЕК – «Динамо»: коли і де дивитись матч Ліги Європи
Чому Ломаченко обрав Ортіса: український боксер розкрив цікаві деталі майбутнього бою
Чому Ломаченко обрав Ортіса: український боксер розкрив цікаві деталі майбутнього бою
Маркевич очолить «Динамо»? Реакція авторитетного тренера
Маркевич очолить «Динамо»? Реакція авторитетного тренера
Залізні птахи на службі ЗСУ: Parimatch закупив 27 дронів для армії
Залізні птахи на службі ЗСУ: Parimatch закупив 27 дронів для армії
Український футболіст Малиновський – за крок від трансферу з «Аталанти»
Український футболіст Малиновський – за крок від трансферу з «Аталанти»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
110K
Бунт у «Слузі народу». Інтерв’ю з депутаткою Юлією Яцик, яка покинула партію президента
58K
Путін вигадав, як «насолити» новому прем’єру Британії
56K
Армія Лукашенка записала звернення до ЗСУ та побачила «позитивний сигнал» (відео)
19K
Що не так із закликом до термінової евакуації китайців з України
11K
Сатанів та Путін. Що відомо про селище, яке обговорює вся Україна (фото)
9843
Ворог може атакувати малопомітними для ППО ракетами: в Україні лунають сирени (карта)

Новини

Вбивці, ґвалтівники, наркоторговці. Кого РФ вербує на війну в Україну
Сьогодні, 07:37
ЗСУ ударили по базі окупантів зі складами боєприпасів у Бериславі – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Ядерні навчання Росії та візит президента Гвінеї-Бісау. П'ять головних новин 26 жовтня
Вчора, 21:00
Цієї зими Європа має нарешті покінчити з енергетичною залежністю від Росії – Яценюк
Вчора, 14:42
«План Маршалла» для України і призначення прем’єра Британії. П'ять головних новин 25 жовтня
25 жовтня, 21:00
Окупанти мінують берегову лінію Дніпра на Херсонщині – Генштаб
25 жовтня, 07:17

Прес-релізи

Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
Перевзуваєте свою машину? Допоможіть «перевзутися» і нашим бійцям на передовій!
26 жовтня, 12:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту