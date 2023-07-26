«Дніпро-1» програв дебютний матч у Лізі чемпіонів

Матч-відповідь між «Панатінаїкосом» та «Дніпром-1» відбудеться 1 серпня

Віцечемпіон України «Дніпро-1» провів перший в історії матч у Лізі чемпіонів. Дніпровська футбольна команда зазнала пораки від грецького «Панатінаїкосу» з рахунком 1:3. Про це пише «Суспільне Спорт».

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На «домашню» гру у словацькому Кошице «Дніпро-1» прибув без одного з лідерів команди – півзахисника Олександра Піхальонка. А також без новачка команди – голкіпера Євгена Волинця. Натомість у воротах вийшов 19-річний Яків Кінарейкин.

На 10-й хвилині матчу «Панатінаїкос» відкрив рахунок. Простріл Хуана Карлоса з флангу замкнув форвард Андраж Шпорар.

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Після перерви «Дніпро-1» активніше заграв в атаці. На 72-й хвилині навіть мав момент, щоб зрівняти рахунок, однак удар півзахисника Валентина Рубчинського був заблокований.

Уже на 74-й хвилині «Панатінаїкос» подвоїв рахунок. Карлос віддав передачу на Філіпа Джурічича, який з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Третій гол у матчі грецька команда забила з пенальті. Денис Мірошніченко порушив правила на Хуанові Карлосу у штрафному майданчику, пенальті реалізував форвард Фотіс Яннідіс.

«Дніпро-1» відіграв один гол. Після розіграшу стандарту на дальній штанзі переправив м'яча у сітку Володимир Танчик.

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Матч-відповідь між «Панатінаїкосом» та «Дніпром-1» відбудеться у вівторок 1 серпня.

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