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«Дніпро-1» програв дебютний матч у Лізі чемпіонів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Дніпро-1» програв дебютний матч у Лізі чемпіонів
Дніпряни поступилися в першому офіційному матчі сезону
фото: scdnipro1.com.ua

Матч-відповідь між «Панатінаїкосом» та «Дніпром-1» відбудеться 1 серпня

Віцечемпіон України «Дніпро-1» провів перший в історії матч у Лізі чемпіонів. Дніпровська футбольна команда зазнала пораки від грецького «Панатінаїкосу» з рахунком 1:3. Про це пише «Суспільне Спорт».

На «домашню» гру у словацькому Кошице «Дніпро-1» прибув без одного з лідерів команди – півзахисника Олександра Піхальонка. А також без новачка команди – голкіпера Євгена Волинця. Натомість у воротах вийшов 19-річний Яків Кінарейкин.

На 10-й хвилині матчу «Панатінаїкос» відкрив рахунок. Простріл Хуана Карлоса з флангу замкнув форвард Андраж Шпорар.

Після перерви «Дніпро-1» активніше заграв в атаці. На 72-й хвилині навіть мав момент, щоб зрівняти рахунок, однак удар півзахисника Валентина Рубчинського був заблокований.

Уже на 74-й хвилині «Панатінаїкос» подвоїв рахунок. Карлос віддав передачу на Філіпа Джурічича, який з-за меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Третій гол у матчі грецька команда забила з пенальті. Денис Мірошніченко порушив правила на Хуанові Карлосу у штрафному майданчику, пенальті реалізував форвард Фотіс Яннідіс.

«Дніпро-1» відіграв один гол. Після розіграшу стандарту на дальній штанзі переправив м'яча у сітку Володимир Танчик.

Матч-відповідь між «Панатінаїкосом» та «Дніпром-1» відбудеться у вівторок 1 серпня.

Нагадаємо, молодіжна збірна України з футболу отримала нового головного тренера перед стартом відбору на Євро-2025. З командою працюватиме іспанський фахівець Унаї Мельгоса.

Як повідомлялося, 21 липня футболіст Ліонель Мессі провів свій перший матч з «Інтер Маямі» – гру першого туру групового етапу Leagues Cup проти «Крус Асуль» (2:1), в якій аргентинець забив переможний м'яч ударом зі штрафного на 90+4 хвилині.

До слова, у матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій (ЛК) УЄФА «Сент-Патрікс Атлетік» (Ірландія) – «Дюделанж» (Люксембург) глядачі стали свідками неймовірного автогола у виконанні воротаря гостей Дідьє Депре. Напередодні стали відомі потенційні суперники «Динамо» та «Ворскли» у третьому раунді відбору ЛК.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ СК «Дніпро-1» Ліга чемпіонів

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