Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Баскетболістка Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський «Ньон»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Баскетболістка Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський «Ньон»
Уро-Ніле (праворуч) разом з «Ньоном» другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Уро-Ніле в чемпіонаті Швейцарії з баскетболу в цьому сезоні зіграла в 20 матчах

Форвардиня збірної України Міріам Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський «Ньон», в якому провела останні два роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Уро-Ніле в чемпіонаті Швейцарії в цьому сезоні зіграла в 20 матчах у середньому набиравши 15.4 очка, 10.2 підбирання, 2.5 передачі та 1.7 перехоплення (РЕ 21.3).

Уро-Ніле разом з «Ньоном» другий рік поспіль стала чемпіонкою Швейцарії.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна вдруге поспіль грає на світовій першості з баскетболу 3х3
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 здобула одну перемогу в перший день Чемпіонату світу
Вчора, 20:14
Нововолинська команда впевнено пройшла турнірну дистанцію, поступившись лише представницям Мексики
Юні баскетболістки з Нововолинська виграли бронзу турніру у Франції
26 травня, 17:42
У сезоні чемпіонату Латвії U-19 Тупало в середньому набирала 7.9 очка, 4.2 підбирання, 2.5 перехоплення
Тупало здобула золото молодіжного чемпіонату Латвії з баскетболу
19 травня, 10:10
«Валенсія» зустрінеться з мадридським «Реалом» українця Олексія Леня 22 травня о 21:00
Став відомий розклад Фіналу чотирьох Євроліги, в якому зіграє українець Лень
14 травня, 11:18
«Динамо» В'ячеслава Боброва на виїзді обіграло «Орадю» 81:80
Бобров допоміг «Динамо» здобути перемогу у півфіналі чемпіонату Румунії з баскетболу
13 травня, 11:17
Кларк виступав у НБА з 2019 року
Пішов з життя гравець клубу НБА «Мемфіс» Брендон Кларк
12 травня, 21:56
«Динамо» Боброва вдома виграло у «Рапіда»
Українське дербі у чемпіонаті Румунії: у вирішальній грі зійшлися клуби Боброва і Липового
7 травня, 10:12
Браун критикував суддівство у прямих ефірах у своїх соціальних мережах
Баскетболіст «Бостона» отримав штраф у $50 тис. за критику суддівства в НБА
6 травня, 10:42
За два тури до завершення регулярного чемпіонату «Монако» U-21 Кличка займає четверте місце в турнірній таблиці
Кличко оформив дабл-дабл у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу
5 травня, 10:53

Новини

Харлан жорстко відреагувала на зняття санкцій з російських фехтувальників
Харлан жорстко відреагувала на зняття санкцій з російських фехтувальників
Керівник НХЛ прокоментував питання можливого розширення ліги
Керівник НХЛ прокоментував питання можливого розширення ліги
Два українські тенісисти зіграють у кваліфікації Вімблдону 2026
Два українські тенісисти зіграють у кваліфікації Вімблдону 2026
Баскетболістка Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський «Ньон»
Баскетболістка Уро-Ніле продовжить виступати за швейцарський «Ньон»
Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026
Визначився склад юнацької збірної України з футболу U-17 на матчі відбору Євро-2026
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів
Організатори Чемпіонату світу зроблять 3D-копії футболістів для кращого визначення офсайдів

Новини

Зеленський провів кадрові перестановки у керівництві Національної гвардії України
Сьогодні, 14:14
Понад тисячу російських брендів досі перебувають під юридичним захистом в Україні – Опендатабот
Сьогодні, 14:05
Пєсков розповів, як Росія відповість на удар ЗСУ по терміналу у Санкт-Петербурзі
Сьогодні, 13:11
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
Сьогодні, 12:00
Росія ховає атомні субмарини Північного флоту під антидроновими сітками
Сьогодні, 08:38
Спікер польського Сейму закликав не загострювати суперечки з Україною
Сьогодні, 08:06

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua