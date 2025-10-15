Головна Спорт Новини
Поєдинок тривав понад 3,5 години. Стародубцева зіграла найдовший матч у кар'єрі

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Поєдинок тривав понад 3,5 години. Стародубцева зіграла найдовший матч у кар'єрі
Стародубцева завершила боротьбу на турнірі у Китаї
фото: AP

Юлія Стародубцева поступилася Белінді Бенчич

Українська тенісистка Юлія Стародубцева завершила виступ на турнірі WTA 500 у Нінбо, поступившись швейцарці Белінді Бенчич у матчі 1/8 фіналу. Про це інформує «Главком».

На старті першого сету ініціативу захопила Бенчич, повівши 3:1, але Стародубцева змогла зрівняти рахунок (5:5), після чого виграла два гейми поспіль і взяла партію – 7:5.

У другому сеті перевага знову була на боці швейцарської тенісистки, яка зробила ранній брейк і втримала перевагу – 6:4.

У вирішальному сеті обидві гравчині кілька разів обмінялися геймами, але за рахунку 3:2 на користь Бенчич Юлія взяла медичний таймаут через травму ноги. Після повернення на корт вона програла два гейми, однак зуміла відігратися, зрівнявши рахунок, та зрештою поступилася з рахунком 5:7.

WTA 500 Нінбо. 1/8 фіналу

Белінда Бенчич (Швейцарія) – Юлія Стародубцева (Україна) 5:7, 6:4, 7:5

Поєдинок тривав 3 години 32 хвилини – це був найдовший матч у кар’єрі Стародубцевої, перевищивши її попередній рекорд (3:24) у грі проти француженки Ельзи Жакемо на турнірі в Мадриді 2025 року.

Нагадаємо, Еліна Світоліна повідомила, що не гратиме до кінця 2025 року

Причиною такого рішення тенісистка назвала психологічне виснаження, спричинене інтенсивними виступами. Останнім її матчем став поєдинок у Кубку Біллі Джин Кінг проти італійки Жасмін Паоліні, де українка поступилася у трьох сетах.

«Останнім часом я не відчуваю себе собою. Я не в правильному емоційному стані і не відчуваю себе готовою до гри, тому закінчую сезон. За ці роки я зрозуміла, що цей вид спорту – це не гроші, слава чи рейтинг, а бути готовою до боротьби і віддавати всю себе. Зараз я просто не на тому моральному чи емоційному рівні, щоб це робити», – написала Світоліна.

Вона зазначила, що їй потрібен час, щоб відпочити.

«Я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення замість того, щоб змушувати себе. Коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для фанатів, для тенісу й для себе», – зазначила Еліна.

Теги: теніс

