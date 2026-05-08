«Полісся» здобуло драматичну перемогу над «Олександрією»

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
«Полісся», перегравши «Олександрію», здобуло 20-ту домашню перемогу в чемпіонаті

Безвиграшна клубна рекордна серія «Олександрії» триває в УПЛ 19 матчів

«Полісся» перемогло «Олександрію» у поєдинку 27 туру чемпіонату України з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УПЛ.

Хід гри

«Полісся» та «Олександрія» ще ніколи в УПЛ не грали внічию. До поєдинку у 27-му турі команда з Житомира двічі вигравала у суперників з Олександрії, які мали три перемоги над «вовками».

Поєдинок до 71-ї хвилини тривав без голів. Територіальна перевага була на боці футболістів «Полісся», але «містяни» надійно оборонялися. Стартові нулі з табло зняв влучний удар у виконанні Миколи Гайдучика. Він став справжнім джокером для господарів поля – на 69-й хвилині вийшов на поле на заміну, а за дві хвилини вивів свою команду вперед.

Мінімальна перевага зберігалася за «Поліссям» до 82-ї хвилини. Рівновагу в рахунку відновив Ндіага – 1:1.

Гол у відповідь житомирську команду додатково мобілізував та на 90-й хвилині вона вдруге в поєдинку засмутила «Олександрію». Автором голу став Олександр Філіппов – ще один джокер Руслана Ротаня, адже він вийшов на поле на 87-й хвилині.

2:1 – «Полісся», перегравши «Олександрію», здобуло 20-ту домашню перемогу в чемпіонаті.

Безвиграшна клубна рекордна серія «Олександрії» триває в УПЛ 19 матчів: 6 нічиїх та 13 поразок.

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

«Полісся» – «Олександрія» – 2:1

  • Голи: Гайдучик (71), Філіппов (90) – Япе (82)

Нагадаємо, у стартових матчах 27-го туру української Прем'єр-ліги «Кривбас» обіграв «Карпати» (1:0), а «Кудрівка» поступилася «Колосу» (0:1).

