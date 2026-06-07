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Данія – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Данія – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Українська збірна змушена грати за межами батьківщини
фото: УАФ

«Синьо-жовті» зіграють другий контрольний поєдинок під керівництвом Андреа Мальдери

Сьогодні, 7 червня 2026 року, збірна Данії в Оденсе на однойменному стадіоні зустрінеться з національною командою України з футболу в спарингу. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Данія – Україна

Шанси данців на 14:40 7 червня виглядають привабливішими, впевнені фахівці GGBET. На перемогу господарів виставлено коефіцієнт 1,70. Тим часом на потенційний успіх «синьо-жовтих» запропоновано кеф 5,22. На нічию за підсумком 90 хвилин закладено бал 3,83. На виїзну перемогу збірної України (1:0) виставлено кеф 10,37. Зате на тотал більше 3,5 запропоновано бал 3,51.

Передматчевий стан команд

Команди готуються до старту в Лізі націй УЄФА 2026/27. Восени і данці, і українці зіграють по шість матчів у турнірі. Щоправда, «червоно-білі» змагатимуться в Дивізіоні A, де їхніми суперниками стануть збірні Португалії, Норвегії та Вельсу. Натомість Україна під керівництвом Андреа Мальдери спробує підвищитися у класі з Дивізіону B. Опонентами там будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії.

Суперники не змогли пробитися на ЧС-2026, тож змушені влітку грати лише товариські поєдинки. Збірна Данії нещодавно розписала нічию з ДР Конго (0:0). Натомість національна команда України переграла польську збірну (2:0) на виїзді. Голами в складі «синьо-жовтих» відзначилися форвард Яремчук і вінгер Ярмоленко. У цьому поєдинку дебютували за національну команду оборонець Романчук і вінгер Синчук.

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Історія очних зустрічей

Шляхи команд перетиналися тричі. Підсумок поєдинку завжди був іншим. Перший матч – товариський у 2003 році. Тоді гору взяли данці (1:0) завдяки голу хавбека Гравесена. Ще два поєдинки суперники зіграли в кваліфікації до Чемпіонату світу 2006. Спершу вони розписали нічию (1:1) у Копенгагені. На забитий м'яч крайнього нападника Йоргенсена «синьо-жовті» відповіли голом півзахисника Гусіна. А от у Києві гору взяла збірна України (1:0). Єдиний м'яч оформив нападник Воронін.

Де дивитися матч Данія – Україна

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 19:30 за київським часом на каналах «Megogo Футбол 1» та «Megogo Спорт».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

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