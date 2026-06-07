УЄФА у 2022 році усунула російські клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков відреагував на новину про продовження відсторонення російських клубів від участі у єврокубках у сезоні 2026/27. Про це інформує «Главком».

«Ніхто не очікував на продовження бана від УЄФА. Усі чекали на інше рішення – зняття санкцій та обмежень. Проте, як кажуть, наші очікування – наші проблеми. Цей бан стався через СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), а конкретніше через неможливість забезпечити безпеку. На це посилаються УЄФА та ФІФА. Оскільки СВО триває, рішення діятиме доти, доки СВО не закінчиться», – сказав Колосков у розмові з пропагандистами.

Нагадаємо, російські футбольні клуби не були включені до переліку учасників єврокубкових турнірів на сезон 2026/27.

Виконком УЄФА вніс зміни до списку учасників єврокубків на сезон 2026/27 у зв'язку з призупиненням участі збірних Росії і російських клубів у змаганнях під егідою УЄФА.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Як повідомлялося, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.