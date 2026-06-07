Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
Колосков дав невтішний для російського футболу прогноз

УЄФА у 2022 році усунула російські клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС)  В'ячеслав Колосков відреагував на новину про продовження відсторонення російських клубів від участі у єврокубках у сезоні 2026/27. Про це інформує «Главком».

«Ніхто не очікував на продовження бана від УЄФА. Усі чекали на інше рішення – зняття санкцій та обмежень. Проте, як кажуть, наші очікування – наші проблеми. Цей бан стався через СВО (так російська пропаганда називає війну проти України – «Главком»), а конкретніше через неможливість забезпечити безпеку. На це посилаються УЄФА та ФІФА. Оскільки СВО триває, рішення діятиме доти, доки СВО не закінчиться», – сказав Колосков у розмові з пропагандистами.

Нагадаємо, російські футбольні клуби не були включені до переліку учасників єврокубкових турнірів на сезон 2026/27

Виконком УЄФА вніс зміни до списку учасників єврокубків на сезон 2026/27 у зв'язку з призупиненням участі збірних Росії і російських клубів у змаганнях під егідою УЄФА.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.

Як повідомлялося, захисники України знищили російського окупанта Олександра Токарєва.

40-річний Олександр Токарєв був футболістом та на аматорському рівні грав за клуби з Волгоградської області.

Свою футбольну кар'єру півзахисник Токарєв розпочав у 2006 році у жирнівському «Нафтовику». Грав також за еланський «Урожай», жирнівський «Буровик», очеретинський «Текстильник». Останнім його клубом стал за волзький «Ексклюзив».

У окупанта лишилася дружина та двоє синів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії палав Ільський нафтопереробний завод
Атака на Ільський НПЗ: чому цей завод є критично важливим для російської армії (фото, відео)
2 червня, 11:04
Массіміліано Аллегрі швидко знайшов новий варіант роботи
«Наполі» знайшов двох кандидатів на роль нового тренера – журналіст
26 травня, 19:47
Військкомати Росії викликають запасників нібито для «уточнення даних», а при явці вклеюють до військового квитка мобілізаційне розпорядження
Путін готує мобілізацію: росіянам масово вручають розпорядження
26 травня, 02:25
Максим Задерака завершив період у Кривому Розі
«Кривбас» після продажу Мендози попрощався з капітаном команди
24 травня, 20:53
Україна нанесла удар по виробничо-диспетчерській станції у Володимирській області
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
24 травня, 14:41
Французька дипломатія намагається переконати Пекін використати свій авторитет для тиску на Росію
Франція закликає Китай вплинути на Росію для завершення війни в Україні
22 травня, 08:59
Головним каталізатором відтоку капіталу став критичний стан державних фінансів Росії
Російські компанії масово виводять капітал за кордон – розвідка
15 травня, 15:30
Путінський парад пройшов блискавично швидко та без військової техніки
Україна зробила путінський «парад пабєди» жалюгідним
11 травня, 13:01
Т.В.О. голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара заявив, що відомство встановлює всіх причетних до ударів РФ
СБУ заявила про безпрецедентну кількість справ проти РФ
8 травня, 17:54

Новини

П'ята команда Прем'єр-ліги задумала змінити назву – ЗМІ
П'ята команда Прем'єр-ліги задумала змінити назву – ЗМІ
Данія – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Данія – Україна. Прогноз і анонс на товариський матч
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
Іменитий ексгонщик Формули-1 одружився зі своїм партнером
Іменитий ексгонщик Формули-1 одружився зі своїм партнером
Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби в єврокубках у сезоні 2026/27
Стало відомо, чи зіграють російські футбольні клуби в єврокубках у сезоні 2026/27
Збірна України U-17 з футболу прикро програла Латвії у відборі на Євро-2026
Збірна України U-17 з футболу прикро програла Латвії у відборі на Євро-2026

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 7 червня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Повернення полонених та підтримка ветеранів: Буданов очолив нову інституцію
Вчора, 17:49
СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
5 червня, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
5 червня, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
5 червня, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
4 червня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua