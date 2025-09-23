Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дружина чемпіона світу з хокею заявила, що російським депутатам «не варто розмножуватися»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Дружина чемпіона світу з хокею заявила, що російським депутатам «не варто розмножуватися»
Олена Сушинська має не найкращу думку про російських депутатів

Олена Сушинська поглузувала з депутатів Держдуми РФ

Олена Сушинська, дружина чемпіона світу з хокею у складі збірної Росії (2008 рік) Максима Сушинського, поглузувала з депутатів Держдуми РФ. Про це інформує «Главком».

Дружина Сушинського зробила на своїй сторінці в соцмережі репост новини, де повідомляється, що француз відправив депутатам 600 презервативів, щоб ті «не розмножувалися».

Зробивши репост, Олена Сушинська від себе дописала: «Треба нашим було відправити, їм точно не варто розмножуватись».

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що у Франції чоловік відправив у Національні установчі збори 600 презервативів. На його думку, депутати не повинні розмножуватися через їхню негідну поведінку.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: росія Державна Дума хокей спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
18 вересня, 12:46
Потужна DDOS-атака була спрямована на цифрові ресурси, задіяні у проведенні незаконних виборів
Кіберфахівці ГУР зірвали місцеві вибори в РФ
15 вересня, 11:58
Дороті Ші заявила, що порушення повітряного простору країни-союзника свідчить про неповагу РФ до США
Після атаки РФ на Польщу США пообіцяли захищати «кожен дюйм» території НАТО
13 вересня, 07:38
Російські солдати марширують під час церемнії відкриття російсько-білоруських навчань «Захід-2021» у вересні 2021 року
Росія прагне перевірити НАТО за допомогою військових навчань «Захід». Ось що потрібно знати
12 вересня, 18:00
Пожежа внаслідок атаки дронів на НПЗ на території Татарстан
Бровді відзвітував про атаки на російські НПЗ у серпні (відео)
4 вересня, 04:22
Майже 20 тис. українських дітей були примусово переміщені або депортовані владою РФ
Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей
3 вересня, 15:18
Під час зустрічі Швеція наголосила на зобов'язанні Росії
Після удару по Києву: Швеція викликала посла Росії
29 серпня, 14:27
Президент закликав ввести нові санкції проти РФ
Зеленський про масовану атаку РФ: це удар по Трампу
28 серпня, 20:27
Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування
28 серпня, 11:40

Новини

Україна здобула перше золото чемпіонату світу з паралімпійського плавання
Україна здобула перше золото чемпіонату світу з паралімпійського плавання
Вплинув бойкот. Федерація пояснила, чому зірки українського дзюдо змінюють громадянство
Вплинув бойкот. Федерація пояснила, чому зірки українського дзюдо змінюють громадянство
Батько Ямаля різко відреагував на неотримання сином «Золотого м'яча»
Батько Ямаля різко відреагував на неотримання сином «Золотого м'яча»
Бонматі втретє поспіль виграла «Золотий м’яч»
Бонматі втретє поспіль виграла «Золотий м’яч»
Дружина чемпіона світу з хокею заявила, що російським депутатам «не варто розмножуватися»
Дружина чемпіона світу з хокею заявила, що російським депутатам «не варто розмножуватися»
Мессі привітав Дембеле з отриманням «Золотого м'яча»
Мессі привітав Дембеле з отриманням «Золотого м'яча»

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua