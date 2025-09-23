Дружина чемпіона світу з хокею заявила, що російським депутатам «не варто розмножуватися»

Олена Сушинська має не найкращу думку про російських депутатів

Олена Сушинська поглузувала з депутатів Держдуми РФ

Олена Сушинська, дружина чемпіона світу з хокею у складі збірної Росії (2008 рік) Максима Сушинського, поглузувала з депутатів Держдуми РФ. Про це інформує «Главком».

Дружина Сушинського зробила на своїй сторінці в соцмережі репост новини, де повідомляється, що француз відправив депутатам 600 презервативів, щоб ті «не розмножувалися».

Зробивши репост, Олена Сушинська від себе дописала: «Треба нашим було відправити, їм точно не варто розмножуватись».

Минулого тижня ЗМІ повідомляли, що у Франції чоловік відправив у Національні установчі збори 600 презервативів. На його думку, депутати не повинні розмножуватися через їхню негідну поведінку.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкпала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».