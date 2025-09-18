Головна Світ Соціум
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів
фото: АР

Наразі російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили

Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу, кількість населення РФ у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Зазначається, що наразі російські підприємства відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

«Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Москва вигребла більшість чоловіків та відправила в утилізацію на злочинній війні проти України. Розпочата Росією війна – одна із визначальних причин негативних демографічних явищ та відповідних прогнозів усередині держави-агресора», – йдеться у повідомленні.

Розвідка підкреслює, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї окупаційної армії  вбитими і пораненими: більшість – чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди.

«Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні. Такий підхід кремля вчергове свідчить про небажання путінської диктатури припиняти бойові дії, а навпаки – продовжувати війну проти України, до останнього використовуючи поневолені народи так званої РФ, а також чоловіче населення на окупованих українських територіях», – додає ГУР.

Нагадаємо, з липня 2025 року російська влада припинила публікувати ключові демографічні показники, такі як чисельність населення, кількість народжень, смертей, шлюбів та розлучень. За даними української Служби зовнішньої розвідки, це пов'язано з тим, що реальна демографічна ситуація в Росії більше не відповідає пропагандистським гаслам про «величну націю».

росія росіяни ГУР

У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
У РФ населення скоротиться на 25%: розвідка розкрила закриті звіти
