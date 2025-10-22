Головна Спорт Новини
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На російську велогонщицю впала стеля у готелі на чемпіонаті світу в Чилі
На Валгонен впала стеля, з нею все гаразд

Cпортсменка з країни-агресора не постраждала

Конструкція стелі впала на голову російської велогонщиці Валерії Валгонен у номері готелю у столиці Чилі, Сантьяго, де 22 жовтня стартує чемпіонат світу з велотреку. Про це повідомляє «Главком».

Cпортсменка з країни-агресора не постраждала.

Про подію розповіла інша росіянка та сусідка Валгонен за номером Аліна Лисенко.

«У нас ранок почався з того, що на Валерію впала стеля. З нею все гаразд, голова на місці», – сказала Лисенко.

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

Нагадаємо, російський ковзаняр Данііл Найденишев, якого Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральним атлетом, виявився другом російського окупанта Михайла Лебедєва.

В Instagram Найденишев є підписником сторінки Лебедєва, який бере участь у війні проти України. Лебедєв на своїй сторінці розміщує фото та відео своєї участі у війні проти України. Варто зазначити, що окупант Лебедєв також є підписником Найденишева.

Крім того, він лайкнув в Instagram допис на підтримку російської агресії довіреної особи диктатора Володимира Путіна гімнаста Микити Нагорного.

