Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд
До 1/4 фіналу вийшли «Полісся», «Шахтар», «Пантери» та «Кривбас»
Відбулись поєдинки четвертого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
Цього сезону турнір проходить за оновленою системою, яка передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії складаються з одного матчу. У разі нічиєї в основний час переможець визначається одразу у серії післяматчевих пенальті, без додаткового часу – відповідно до Правил гри IFAB.
4-й попередній етап
14.09.2025
«Полісся» (Житомир) – «ЕМС-Поділля» (Вінниця) – 8:1 (4:1)
Голи: Стець (22, 29, 56), Тріль (25, 28), Січкаренко (47), Тараканова (63), Дерев'янко (90) – Паскаренко (45).
«Маріуполь» – «Шахтар» (Донецьк) – 0:7 (0:4)
Голи: Чайка (13, 62), Мироненко (18), Вегерич (24, 69), Головач (33), Мохнач (88).
«Пантери» (Умань) – «Ладомир» (Володимир) – 1:1 (0:0), п.п. 4:2
Голи: Лашко (54) – Савкіна (62).
«Минай» (Закарпатська обл.) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 0:2 (0:2)
Голи: Непошивайленко (7), Запорожець (15).
Отже, до 1/4 фіналу вийшли: «Полісся», «Шахтар», «Пантери» та «Кривбас». На цій стадії до них приєднаються чотири найкращі колективи Вищої ліги сезону-2024/2025: «Ворскла», «Металіст 1925», «Колос» та «Сістерс». Базова дата проведення чвертьфіналів – 18 листопада.
Календар матчів Кубку України-2025/2026
- 1/4 фіналу: 18 листопада 2025 року.
- 1/2 фіналу: 2026 рік.
- Фінал: 2026 рік.
