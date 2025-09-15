Головна Спорт Новини
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд
Базова дата проведення чвертьфіналів – 18 листопада

До 1/4 фіналу вийшли «Полісся», «Шахтар», «Пантери» та «Кривбас»

Відбулись поєдинки четвертого попереднього етапу розіграшу Кубка України з футболу серед жіночих команд сезону-2025/2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Цього сезону турнір проходить за оновленою системою, яка передбачає чотири попередні етапи, а також фінальну частину: чвертьфінали, півфінали та фінал. Усі стадії складаються з одного матчу. У разі нічиєї в основний час переможець визначається одразу у серії післяматчевих пенальті, без додаткового часу – відповідно до Правил гри IFAB.

4-й попередній етап

14.09.2025

«Полісся» (Житомир) – «ЕМС-Поділля» (Вінниця) – 8:1 (4:1)

Голи: Стець (22, 29, 56), Тріль (25, 28), Січкаренко (47), Тараканова (63), Дерев'янко (90) – Паскаренко (45).

«Маріуполь» – «Шахтар» (Донецьк) – 0:7 (0:4)

Голи: Чайка (13, 62), Мироненко (18), Вегерич (24, 69), Головач (33), Мохнач (88).

«Пантери» (Умань) – «Ладомир» (Володимир) – 1:1 (0:0), п.п. 4:2

Голи: Лашко (54)  – Савкіна (62).

«Минай» (Закарпатська обл.) – «Кривбас» (Кривий Ріг) – 0:2 (0:2)

Голи: Непошивайленко (7), Запорожець (15).

Отже, до 1/4 фіналу вийшли: «Полісся», «Шахтар», «Пантери» та «Кривбас». На цій стадії до них приєднаються чотири найкращі колективи Вищої ліги сезону-2024/2025: «Ворскла», «Металіст 1925», «Колос» та «Сістерс». Базова дата проведення чвертьфіналів – 18 листопада.

Календар матчів Кубку України-2025/2026

  • 1/4 фіналу: 18 листопада 2025 року.
  • 1/2 фіналу: 2026 рік.
  • Фінал: 2026 рік.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

